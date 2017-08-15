فطريات نادرة تصيب 200 مريض في عشرات المستشفيات في بريطانيا

قال مسؤولون في السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنهم اكتشفوا إصابة نحو 200 مريض في أكثر من 55 مستشفى في أنحاء مختلفة من بريطانيا بنوع نادر من الفطريات، يمكن أن يتسبب بعدوى مقاومة للعقاقير.

وقالت إدارة الصحة العامة في انكلترا، إن نحو نصف حالات الإصابة بفطر كانديدا أوريس تسبب في عدوى ظهرت لها أعراض ومن بينهم 27 مريضا أصيبوا بعدوى في مجرى الدم.

والفطريات التي تعرف اختصارا باسم سي. أوريس، واكتشفت لأول مرة في اليابان قبل ثماني سنوات، نادرة وليست على درجة عالية من الخطورة لكنها قابلة للانتشار بين مرضى المستشفيات.

وقال كولين براون خبير الأحياء الدقيقة بقسم العدوى في إدارة الصحة العامة، “لم تظهر أعراض على أغلب الحالات التي رصدت ولم تصب بعدوى نتيجة للفطريات”، وقال إن العاملين بقطاع الرعاية الصحية يعملون مع خبراء من إدارة الصحة العامة من أجل الحد من انتشار الفطريات.

واكتشف هذا النوع من الفطريات لأول مرة في أذن مريض في اليابان عام 2009 وارتبط منذ ذلك الحين بمجرى الدم والتهابات الجروح والأذن وظهر في ثمان دول أخرى على الأقل منها جنوب أفريقيا والكويت والهند وفنزويلا، وظهرت أول حالة إصابة بهذه الفطريات في بريطانيا عام 2013.

وقالت إدارة الصحة العامة في بيان إن 20 مستشفى رصدت منذ مطلع الشهر الماضي أكثر من 200 مريض مصاب بفطر كانديدا أوريس. وشهدت ثلاثة مستشفيات انتشارا كبيرا ووجدت صعوبة في مواجهته لكنها أعلنت خلوها منه الآن، ونقل مرضى استوطن الفطر في أجسادهم إلى 35 مستشفى آخر على الأقل.