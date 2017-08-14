اكتشاف طبي يقضي على الصلع والشيب

اكتشف الباحث لو لي أخصائي الأمراض الجلدية في مركز هارولد سيمونز لعلاج السرطان في الولايات المتحدة، الخلية المسؤولة مباشرة عن نمو الشعر ولونه، والتي يرى أنها ستكون وسيلةً محتملةً لإصلاح الصلع والشعر والرمادي.

وبحسب صحيفة “دلاس نيوز” الأمريكية، فإن الباحث لي أجرى بحوثاً عن السرطان مدة 10 سنوات، وكان تركيزه على وجه التحديد دراسة آثار السرطان على الأنسجة العصبية، ولكن حدث معه مؤخراً شيء مدهش.

وبينما كان يبحث آثار البروتينات، وجد بروتينًا يسمى KROX20 يلعب دوراً ليس فقط في نمو الأعصاب، ولكن في لون الشعر ونموه.

وشرح لي “بروتين KROX20 يتحول في خلايا الجلد التي تتطور إلى منابت الشعر، ثم تنتج هذه الخلايا بروتين يسمى عامل الخلايا الجذعية، والذي يًعد ضرورياً للون الشعر”.

ودرس الباحث البروتين على عينة حيوانية، وعندما حذف بروتين الخلايا الجذعية من العينة في خلايا KROX20، تحول شعرها للون رمادي ثم أبيض، وعندما حذف خلايا KROX20، أصبحت صلعاء.