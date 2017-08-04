الأطباء يزيلون ورمًا هائلًا داخل فم رجل كمبودي عاش معه 30 عامًا (صور)

أجرى طبيب في جنوب أستراليا، عملية تاريخية لرجل كمبودي لإزالة ورم هائل أغلق فمه.

ويعيش انغ خينغ، من سكان قرية نائية في مقاطعة كامبونج تشام بالبلاد، منذ 30 عامًا ولم يتلقَ أي علاج طبي، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وسمع الدكتور أندرو تشنغ، وهو طبيب مقيم في أديليد، عن حالة خينغ من خلال جمعية خيرية يعمل معها في كمبوديا، وأراد المساعدة.

وقال الدكتور تشنغ للصحيفة: “أنا لم أرَ أي شيء من هذا القبيل من قبل، أنا لا أعتقد أن أي شخص من جميع أنحاء العالم شهد مثل ذلك”.

وكان خينغ يفحص في الأصل إعتام عدسة العين من قبل الأطباء، قبل أن يصاب الأطباء بصدمة بشأن الورم في فمه، ونبهوا الدكتور تشنغ، الذي سافر إلى قرية خينغ بعد أن أُرسلت معلومات طبية من الأطباء الكمبوديين.

وأجرى الأطباء المحليون والجراحون الأشعة المقطعية للتأكد من أن الورم ليس خبيثًا، وتمكنوا من الاستفادة من الأشعة المقطعية عند إجراء الجراحة في أستراليا.”

كان حجم النمو من اللثة نتيجة لحالة نادرة تسمى “تضخم اللثة”، وتكيّف خينغ مع تناول الطعام والبلع، وكان قادرًا على استهلاك بعض الأطعمة.

وأوضح الدكتور أنه عادة ما كان يتناول السوائل والأرز المطبوخ والمعكرونة والحساء وعصير الليمون، وكان قادرًا على الابتلاع ولكن بطريقة مختلفة، فكان يميل عنقه لظهره، ويبتلع قليلًا مثل الطيور.

لحسن الحظ لم يعانِ خينغ أبدًا من أي مشاكل في التنفس، على الرغم من معاناته لمدة 30 عامًا، وحققت العملية نجاحًا كاملًا، وبخلاف بعض الندبات حول فمه لا يوجد تقريبًا دليل على الجراحة.