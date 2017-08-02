دراسة: مؤخرات النساء الممتلئة تقلل من مخاطر هذه الأمراض

توصلت دراسة إلى أن السيدات النحيفات يمكنهن تقليل خطورة إصابتهن ببعض الأمراض من خلال زيادة الدهون في أفخاذهن وأوراكهن.

وأشارت الدراسة الألمانية، التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية، اليوم الأربعاء، إلى أن واحدة من بين كل 5 سيدات يتمتعن بوزن عادي، يمكن أن تزيد لديهن خطورة الإصابة بهذه الأمراض مقارنة ببعض السيدات زائدات الوزن.

ولكن السيدات اللاتي لديهن مؤخرات ممتلئة يمكنهن الهروب من هذه الأمراض، حيث تعد الأفخاذ والأوراك أماكن أكثر أمنًا لتخزين الدهون في الجسم.

وخلصت الدراسة إلى أن الدهون لا تبقى في الأوراك طوال العمر، ولكن يتم تخزينها لأشهر، وهذا أفضل من دهون البطن، التي تنطلق داخل الجسم بعد ساعتين من تناول الوجبة.

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