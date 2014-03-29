4 طرق تحد من الإشكالات الصحية لاستخدام الكومبيوتر

أكدت دراسة صحية تشيكية بأن الإنسان يمضي في الوقت الحاضر نحو 2000 ساعة سنويا بمعدل وسطي أمام شاشة الكومبيوتر الأمر الذي يؤدي إلى ظهور إشكالات لديه في الرؤية وفي منطقة الظهر والعمود الفقري والشعور بتعب عام في الجسم .

وأوصت الدكتورة ميخالا تومانوفا رئيسة الأطباء في معهد المعالجات الفيزيائية في منطقة برانديس التي وضعت الدراسة بالاهتمام بأربعه جوانب للتخفيف والحد من الإشكالات الصحية التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان من جراء العمل لساعات طويلة على الكومبيوتر .

ودعت كل من يتعامل مع الكومبيوتر بشكل منتظم إلى الانتباه لما يسمى بمتلازمة النفق الرسغي التي من علائمها الشعور بألم في رسغ اليد يترافق بحالة من فقدان الشعور فيه وبالحرقة وبالتصلب .

وأشارت إلى أن ذلك يحدث نتيجة لضغط يقع على النفق الرسغي الذي يمر منه العصب في منطقة المعصم لاسيما حين التعود على القيام بحركات خاطئة أثناء التعامل مع لوحة التحكم ومع الفأرة .

وشددت على أهمية الجلوس بوضع صحي أمام شاشة الكومبيوتر الأمر الذي يكون من خلال جعل الرجلين متباعدتين عن بعضهما واتجاه الفخذين بنوع من الانعطاف نحو الأسفل ، كما يتوجب الجلوس على الكرسي بالشكل الذي يجعل الرجلين تطأن ارض المكان .

ونبهت إلى أن العمل على الكومبيوتر يمثل إثقالا كبيرا للعيون لأنه يتم النظر لفترة طويلة إلى مكان واحد الأمر الذي لا يعتبر طبيعيا بالنسبة للعيون .

وأشارت إلى أن هذا الإثقال للعيون يظهر من خلال الشعور بحرقة أو بجفاف فيها ولذلك نصحت بأخذ الاستراحات اللازمة والتطلع من النافذة والتركيز على الأشياء البعيدة .

وأوصت بالقيام بين فترة وأخرى بإجراء بعض الحركات والتمارين إما في حالة الوقوف أو في حالة الجلوس على الكرسي وذلك عن طريق عملية تمديد وتحريك الظهر وتدوير الرقبة في مختلف الاتجاهات لكن بشكل تدريجي وبطيء .