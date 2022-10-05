تقنية جديدة لفحص العيون تكشف أمراض القلب خلال 60 ثانية



طورت مجموعة من الباحثين أداة جديدة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص العيون بشكل دقيق، ما يسهل عملية التنبوء بإصابة الشخص بأمراض القلب خلال أقل من دقيقة واحدة.

الكشف العلمي الجديد سيفتح المجال أمام أطباء العيون وغيرهم من العاملين في القطاع الصحي لإجراء فحص القلب والأوعية الدموية في الشوارع الرئيسة باستخدام كاميرا، دون الحاجة إلى اختبارات الدم أو فحص ضغط الدم، وفقًا لأكبر دراسة من نوعها في العالم.

واكتشف الفريق البحثي أن بإمكان التصوير القائم بالذكاء الاصطناعي للأوردة والشرايين في شبكية العين، أن يشخص احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والموت القلبي الوعائي، والسكتات الدماغية.

نُشرت نتائج الدراسة الجديدة في المجلة البريطانية لطب العيون.

وأوضحت الدكتورة أليسيا رودنيكا، المؤلفة الرئيسة للدراسة، أن الأداة التقنية الجديدة بإمكانها تحديد مستوى احتمالية إصابة الشخص بأمراض القلب والأوعية الدموية خلال 60 ثانية أو أقل، وبالتالي يصبح من الممكن إجراء التدخل الطبي المبكر الذي يحافظ على سلامته الصحية وإنقاذ حياته.

وتقدم الأداة الجديدة، التي تحمل اسم Quartz، طريقة فعّالة لتقييم إمكانات تصوير الأوعية الدموية في شبكية العين، إضافة إلى عوامل الخطر المعروفة، وذلك يساعد على التنبؤ بصحة الأوعية الدموية واحتمالية التعرض للوفاة.

واستخدم الباحثون أداتهم الجديدة لعمل مسح لصور خاصة بنحو 88 ألف مشارك من مؤسسة BioBank البريطانية، في الفئة العمرية بين 40 و69 عاما، وخلال تلك المرحلة قام الباحثون بفحص عرض ومساحة الوعاء ودرجة تقوس الشرايين والأوردة في الشبكية، وذلك لإنشاء نماذج بيانية تسمح بوضع توقعات دقيقة لاحتمالية الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية والوصول إلى الوفاة بسبب أمراض الجهاز الدوري.

واستفادت أداة الذكاء الاصطناعي من البيانات من المشاركين بما في ذلك أي تاريخ للتدخين والعقاقير لعلاج ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية السابقة.

وجد الباحثون أن بيانات شبكية العين المحسوبة بوساطة كوارتز كانت مرتبطة بشكل كبير بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات والسكتات الدماغية.

وتوصل الفريق البحثي إلى أن النتائج والأدلة المستوحاة من العديد من الدراسات المماثلة تعزز حقيقة أن شبكية العين يمكن أن تكون مصدرًا مفيدًا أو ربما تكون مصدرا ثوريا للمعلومات المتعلقة باكتشاف مخاطر الأمراض القلبية.