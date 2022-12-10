سيلين ديون آخر المصابين بها.. ما هي "متلازمة الشخص المتيبس"؟

يمثل مرض "متلازمة الشخص المتيبس" أحد الأمراض النادرة التي يصاب بها شخص واحد من بين مليون شخص في العالم، كان آخرهم نجمة الغناء العالمية سيلين ديون.

وأعلنت سيلين ديون أنها مصابة بمرض "متلازمة الشخص المتيبس"، وأنها ألغت جزءًا من جولتها، في عام 2023، لمشاكل صحية.

وبذلك الإعلان، سلطت سيلين ديون الضوء على مرض عصبي نادر تعاني منه وأثَّر على مجمل حياتها.

وبحسب تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي المتخصص يقدر انتشار هذا المرض بواقع حالة واحدة لكل مليون شخص، مشيرًا إلى أنّ ثُلثيْ المصابين به من النساء في سن 45 عامًا.