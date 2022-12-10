سيلين ديون آخر المصابين بها.. ما هي "متلازمة الشخص المتيبس"؟
يمثل مرض "متلازمة الشخص المتيبس" أحد الأمراض النادرة التي يصاب بها شخص واحد من بين مليون شخص في العالم، كان آخرهم نجمة الغناء العالمية سيلين ديون.
وأعلنت سيلين ديون أنها مصابة بمرض "متلازمة الشخص المتيبس"، وأنها ألغت جزءًا من جولتها، في عام 2023، لمشاكل صحية.
وبذلك الإعلان، سلطت سيلين ديون الضوء على مرض عصبي نادر تعاني منه وأثَّر على مجمل حياتها.
وبحسب تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي المتخصص يقدر انتشار هذا المرض بواقع حالة واحدة لكل مليون شخص، مشيرًا إلى أنّ ثُلثيْ المصابين به من النساء في سن 45 عامًا.
ويوضح التقرير أنّ "متلازمة الشخص المتيبس هي مرض غير معروف ولم يتم تحديد أصله بشكل واضح، ولكن وجود الأجسام المضادة مثل ديكاربوكسيلاز أو حمض الجلوتاميك في 70 % من الحالات يشير إلى أنه من أمراض المناعة الذاتية".
ولفت التقرير إلى أن هذا المرض "أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض آخر من أمراض المناعة الذاتية مثل مرض السكري من النوع الأول، أو التهاب الغدة الدرقية، أو فقر الدم".
و"يعتمد التشخيص على البحث عن الأجسام المضادة لحمض الجلوتاميك، ووجود الأعراض المميزة لمتلازمة الشخص المتيبس تدريجيًا حيث يؤدي تصلب العضلات إلى شل حركة الجذع والوركين والأطراف التي تؤثر على المشي، وتصاحب هذا التصلب تقلصات عضلية مؤلمة لا يمكن السيطرة عليها وقد تؤدي إلى السقوط العنيف، لا سيما مع تجمّد العمود الفقري"، وفق التقرير.
ونوه التقرير إلى أن "الأعراض ليست حركية فحسب، بل هي أيضًا نفسية، حيث يعاني الأشخاص المصابون بهذه المتلازمة من فرط الحساسية للضوضاء، واللمس، والمواقف المجهدة، التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة تشنج، ونتيجة لذلك قد يصاب المرضى بالخوف من مغادرة المنزل خشية الإصابة بنوبة صرع".
وحتى الآن لا يوجد علاج لمرض "متلازمة الشخص المتيبس"، وحتى الأدوية التي يتم تداولها وتعاطيها تخفف الأعراض فقط مثل "بنزوديازيبينات" و"باكلوفين" التي تسبب ارتخاء العضلات، وهما الدواءان المرجعيان حتى الآن، وهي مسكّنة للآلام وتعمل على الحد من التشنجات.