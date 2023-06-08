دراسة: كوفيد "طويل الأمد" أشد تأثيرا من السرطان بمراحله المتقدمة

أجرى باحثون في كلية لندن الجامعية وجامعة إكسترا دراسة جديدة، بينت أن المعاناة الناجمة عن أعراض كوفيد طويل الأمد أشد من تلك التي يكابدها الأشخاص المصابون بالسرطان في مرحلة متقدمة.

ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة "الغارديان"، أن أكثر من 3750 مريضا أبلغوا عن استمرار الأعراض لـ 12 أسبوعا على الأقل، بعد تعرضهم لعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

ويذكر أن ما يصل إلى 17% من الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، يصابون بأعراض طويلة الأمد، وفقا لأبحاث سابقة.