دراسة: كوفيد "طويل الأمد" أشد تأثيرا من السرطان بمراحله المتقدمة
أجرى باحثون في كلية لندن الجامعية وجامعة إكسترا دراسة جديدة، بينت أن المعاناة الناجمة عن أعراض كوفيد طويل الأمد أشد من تلك التي يكابدها الأشخاص المصابون بالسرطان في مرحلة متقدمة.
ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة "الغارديان"، أن أكثر من 3750 مريضا أبلغوا عن استمرار الأعراض لـ 12 أسبوعا على الأقل، بعد تعرضهم لعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
ويذكر أن ما يصل إلى 17% من الأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا، يصابون بأعراض طويلة الأمد، وفقا لأبحاث سابقة.
وبحسب الباحثين، فإن الإرهاق كان العارض الأكثر تأثيرا على الحياة اليومية للمرضى، وأن الكثير منهم لديهم درجات إجهاد مشابهة أو أسوأ من الأشخاص المصابين بفقر الدم المرتبط بالسرطان أو أمراض الكلى الحادة.
وأظهرت الدراسة أن تأثير كوفيد طويل الأمد على الأنشطة اليومية للمرضى أسوأ من التأثير الناجم عن السكتة الدماغية.
ووجدت الدراسة أن كوفيد طويل الأمد يمكن أن يكون له تأثير مدمر على حياة المرضى، وفق هنري جودفيلو، الباحث في معهد كلية لندن الجامعية لعلم الأوبئة والصحة الذي شارك في قيادة الدراسة.
وأشار جودفيلو إلى أن "للإجهاد تأثيرا أكبر على كل شيء من الأنشطة الاجتماعية إلى العمل والأعمال المنزلية والحفاظ على العلاقات الوثيقة".
ووفقا للدراسة، فإن 51 % من المشاركين لم يتمكنوا من العمل ليوم واحد على الأقل في الشهر السابق، رغم أن أكثر من 90 % من المشاركين في سن العمل (18-65).
وأبلغ 20 % بأنهم غير قادرين على العمل مطلقًا، علما أن 71% من المرضى المشاركين كانوا من الإناث.