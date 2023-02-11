دراستان: استنشاق الهواء الملوث يزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب

يتسبّب استنشاق الهواء الملوَّث، على المدى البعيد، بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب، على ما أفادت دراستان حديثتان كبيرتان، في نتيجة تُضاف إلى الأدلة المتزايدة على تأثير التلوث الضار على الصحة الذهنية.

وشملت الدراسة الأولى التي نُشرت، الأسبوع الماضي، في مجلة "جاما سايكتري"، مجموعة تضم نحو 390 شخصًا في المملكة المتحدة خضعوا للدراسة على مدى نحو أحد عشر عامًا، وقُدّرت مستويات التلوث التي تعرضوا لها استنادًا إلى عناوين منازلهم.

ودرس الباحثون مستويات الجسيمات الدقيقة (PM2,5 و PM10)، وثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، وأكسيد النيتريك (NO)، وهي غازات ملوثة متأتية من محطات توليد الطاقة بالوقود الأحفوري وحركة المرور على الطرق.

وخلص الباحثون إلى أن "التعرض، على المدى البعيد، لملوثات متعددة، مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق".

وقال معدّو الدراسة "مع أنّ معايير جودة الهواء في دول كثيرة لا تزال تتجاوز، إلى حد كبير، أحدث توصيات أفادت بها منظمة الصحة العالمية، العام 2021، ينبغي تحديد معايير أو قواعد للتلوث أكثر صرامة".