ما سر "العمر المديد" لأهالي حي ليريك في أذربيجان؟

هناك العديد من الوجهات حول العالم التي تشتهر بطول عمر سكانها، بما في ذلك محافظة أوكيناوا اليابانية، الملقبة بـ"أرض الخالدين"، ومنطقة كامبوديميل الإيطالية المعروفة باسم "قرية الخلود".

ولكن في منطقة أخرى من الكرة الأرضية، تم اكتشاف مكان آخر لم يُسمع عنه كثيرًا، كما أنه يعد موطناً لمتحف "طول العمر" الوحيد في العالم؛ وهو حي ليريك في جنوب أذربيجان.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة جنوب القوقاز تعد موطنًا للعديد من المناطق المعروفة التي يقطنها سكان يعيشون في أعمار ثلاثية، بما في ذلك لانكران وناغورنو كاراباخ، لكن حي ليريك مشهور بأنه يحتوي على أعلى نسبة مئوية من المعمرين.

وذكر تقرير لشبكة "سي. إن. إن" أنه في هذه الأرض الزمردية المرتفعة فوق الغيوم في جبال تاليش، والتي يتم الوصول إليها عن طريق حلقة تلو حلقة من طريق حلزوني، يبدو أن الناس قد اكتشفوا سرًا لحياة طويلة وصحية. وتساءل التقرير :"إذن، ما السبب وراء ذلك؟"