قياس ضغط الدم في كلتا اليدين ينقذ المريض

نصح باحثون الأطباء بضرورة قياس ضغط الدم في كلتا اليدين؛ لأن الاختلاف في القراءات يساعد على اكتشاف أمراض القلب في مرحلة مبكرة.

ووجد الباحثون أن اختلاف القياس بين يد وأخرى، ربما يكون مؤشرا مبكرا على وجود أمراض في القلب، وهو ما يساهم في إنقاذ المريض من سكتة قلبية أو جلطة لاحقة.

ودرس الباحثون ضغط الدم لـ 3400 شخص تتعدى أعمارهم الـ"40"عاما. وكان المتطوعون أصحاء كليا من أية أمراض قلبية. ووجد العلماء أن الفرق بين قياس ضغط الدم من كلتا اليدين كان بنحو 5 نقاط، لكن 10% من المتطوعين كان الفرق لديهم نحو 10 نقاط.

وتابع الباحثون على مدى 13 عاما ليتبين أن الاشخاص الذين أظهروا فرقا كبيرا عند قياس ضغط اليدين الاثنتين أصيبوا لاحقا بسكتة قلبية أو جلطة بنسبة 38% أكثر من بقية المتطوعين؛ وفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل".

وأوضح الباحثون في "مستشفى ماساتشوستس العام" أنه من الطبيعي أن يكون هناك فرق بسيط بين اليدين، لكن الاختلاف يكون مؤشرا على انسداد في اليد التي ثبت فيها أن الضغط أعلى، ما اعتبروه على أنه دليل على مرض ما في الشرايين يؤدي إلى الجلطة في مراحل متطورة.