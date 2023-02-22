اكتشاف جين جديد يؤدي للإصابة بالسرطان

وجد الدكتور مارك مينديلو، بروفيسور الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة الجزيئية ومؤلف الدراسة، جينًا أسماه "HAPSTR2"، والذي تم رصد نشاطه في الدماغ والخصيتين، وفي أنواع متعددة من الخلايا السرطانية.

ووفقًا للباحثين، يعد "HAPSTR2" متغيرًا من جين آخر يدعى "HAPSTR1"، يعمل على تنظيم الاستجابات الخلوية للضغط، وعندما يتعطل "HAPSTR1" يتدخل "HAPSTR2" ليحل محله ويقلل الإجهاد الخلوي.

وتحتوي جميع الخلايا البشرية على مسارات تمكنها من مواجهة أنواع مختلفة من الضغوط الخلوية والبيئية، إلا أن الخلايا السرطانية تسيطر على هذه المسارات لمساعدتها على الانتشار.

وشرح الباحثون أن هذا الجين موجود في جميع البشر، ووظيفته الأساسية هي حماية الخلايا من الإجهاد، إلا أنه عند تطور السرطان يؤدي إلى تعزيز قدرتها على الانتشار والتكاثر وتطور الأورام.