بديلا للقطرات اليومية.. علاج جديد للمصابين بجفاف العين

ومن المقرر أن يشارك حوالي 20 مريضًا في تجربة سريرية لاختبار الدواء الجديد المعروف باسم EXP-TC في مستشفى دي لا سيجويرا في المكسيك.

يُعاني المصابون بجفاف العين من عدم وجود دموع كافية لتليين وتغذية العين، وتتكون الدموع من الماء مع بعض الدهون، وعند الرمش في كل مرة، تنتشر طبقة من الدموع عبر القرنية والتي تحافظ على بقائها نظيفة ورطبة، وتعد هذه الدموع أيضًا مهمة للرؤية الواضحة.

ولكن مع التقدم في العمر، تفرز العين سوائل أقل وهو ما يعرف بجفاف العين، وتعاني النساء من هذه المشكلة بشكل خاص نتيجة للتغيرات الهرمونية في سن اليأس، ويمكن أن يكون جفاف العين أيضًا من الآثار الجانبية للأدوية أو الإصابة بمرض السكري أو نتيجة لقضاء وقت طويل أمام الشاشات.