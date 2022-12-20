مرضى لا يستطيع الأطباء تحملهم

يتردد المرضى في زيارة الطبيب ويخاف آخرون من المستشفيات والعيادات، لكن هل فكرتم يوما بأن الأطباء أنفسهم لا يتحملون مرضى معينين؟

بعد انتشار فايروس كورونا، وجدت دراسة أن نسبة العاملين في القطاع الصحي الذين يعانون من القلق والاكتئاب قد ارتفعت بنسبه 38%، كما يعاني آخرون من ضغط العمل وارتفاع عدد ساعات المناوبة.

ويقول الخبراء النفسيون إن على المرضى أن يراعوا الظروف التي يمر فيها الأطباء والممرضون من خلال مراجعة بعض العادات التي قد تصدر منا والتي تؤثر على سير عملهم، وأبرزها:

تشخيص غوغل

يلجأ كثيرون لغوغل لمعرفة أسباب أوجاعهم، من خلال إخبار محرك البحث بأعراضهم ليخرج بمقالات صحية (موثوقة وغير موثوقة)، تتنوع فيها الأمراض والمسببات.

في دراسة نشرت عام 2020 بمجلة Sage Journal ، تبين أن أكثر من 67% من الأشخاص يلجؤون إلى محرك غوغل لتشخيص أعراضهم.

يقول الأطباء إن التصرف السابق خطير للغاية، إذ من شأنه رفع مستوى القلق لدى المريض، أو الإضرار بصحته؛ فمثلا قد يقرر المريض أنه لا يحتاج إلى عناية صحية، ما قد يؤخر علاجه. وفي مثال آخر قد يسبب تحليل المريض الزائد للأعراض لحصول "مشادة كلامية" مع الطبيب المختص، الذي يعرف عمله.