تقرير: التأمل والاسترخاء علاج مضاد للشيخوخة والاكتئاب

ووفقا للتقرير، فإنّ "الشيخوخة الجيدة" تتضمن أيضًا مراعاة التوتر والقلق والاكتئاب في بعض الأحيان، والتي يمكن أن تصاحب التقدم في العمر، إضافة إلى العزلة بسبب موت الأحباء أو تدهور الصحة النفسية، وأشار إلى أنّ ما سماها عوامل الخطر المؤثرة على النفس لم تكن حتى وقت قريب جدًا موضوعًا لأي تدخل غير دوائي.

وأضاف التقرير أنه قد بدأ فريق يقوده غائيل شيتيلات، مدير الأبحاث في المعهد الوطني للبحوث الصحية والطبية في عام 2016 التجربة السريرية المسماة "أيدج وال" مع مجموعة من 136 شخصًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر.

وأظهرت الدراسة تطورًا إيجابيًا في هياكل ووظائف الدماغ لدى ستة متأملين كبار السن من الخبراء مقارنة بـ 67 شخصًا من غير المتأملين، وأصبح التأمل ضروريًا في هذا السياق للوقاية من التدهور المرتبط بالعمر.

ويوضح شيتيلات أنّ هناك عنصر اهتمام قويا للغاية لأن الشخص الذي يتأمل يقوم بتمرين عقلي يتطلب منه التركيز هنا والآن على شيء أو لون أو إحساس، وبمجرد أن يبدأ عقله في القيام بذلك تقلّ الأنماط التلقائية السلبية التي نملكها جميعًا، مثل الأفكار الوسواسية، وفق قوله.