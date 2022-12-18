مصر.. نجاح أول عملية لزراعة الرئة من متبرع حي (فيديو)

مصر.. نجاح أول عملية لزراعة الرئة من متبرع حي (فيديو)

أحمد محمود

أعلنت السلطات الصحية في مصر، نجاح أول عملية زراعة رئة، عن طريق متبرع حي.

وقال وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، في مداخلة تلفزيونية، إن "عملية زراعة الرئة جرت بنجاح في مستشفيات جامعة عين شمس".

يتيح القانون المصري نقل الأعضاء من حديثي الوفاة، شرط التبرع قبل الموت، وتعتبر عمليات زراعة الأعضاء من الأحياء أصعب من حديثي الوفاة

وأضاف الوزير أن "الفريق الطبي نجح مع وجود خبير ياباني، في إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر"، مؤكدًا أن "الحالة التي أجريت لها العملية مستقرة إلى حد كبير، وكذلك حالة المتبرع".

ولفت عبدالغفار إلى أن "تلك العملية بداية لدخول مصر عصر عمليات زراعة الرئة"، متمنيًا بأن تُجرى زراعة الرئة مستقبلا من خلال "حديثي الوفاة وليس من خلال الأحياء".

مصر.. نجاح أول عملية لزراعة الرئة من متبرع حي (فيديو)
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وأشار الوزير المصري، إلى أن "نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء أصعب بكثير من حديثي الوفاة من الناحية الجراحية، وكذلك بنسب النجاح".

وذكر أن "قانون رقم 5 لسنة 2010، أتاح نقل الأعضاء من حديث الوفاة، شريطة أن يكون التبرع من خلال الإنسان في حياته.. قبل موته، سواء في خانة البطاقة الشخصية أو الرخصة أو بالشهر العقاري أو ما شابه ذلك".

مصر

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