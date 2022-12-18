مصر.. نجاح أول عملية لزراعة الرئة من متبرع حي (فيديو)
أعلنت السلطات الصحية في مصر، نجاح أول عملية زراعة رئة، عن طريق متبرع حي.
وقال وزير الصحة المصري خالد عبدالغفار، في مداخلة تلفزيونية، إن "عملية زراعة الرئة جرت بنجاح في مستشفيات جامعة عين شمس".
وأضاف الوزير أن "الفريق الطبي نجح مع وجود خبير ياباني، في إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر"، مؤكدًا أن "الحالة التي أجريت لها العملية مستقرة إلى حد كبير، وكذلك حالة المتبرع".
ولفت عبدالغفار إلى أن "تلك العملية بداية لدخول مصر عصر عمليات زراعة الرئة"، متمنيًا بأن تُجرى زراعة الرئة مستقبلا من خلال "حديثي الوفاة وليس من خلال الأحياء".
وأشار الوزير المصري، إلى أن "نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء أصعب بكثير من حديثي الوفاة من الناحية الجراحية، وكذلك بنسب النجاح".
وذكر أن "قانون رقم 5 لسنة 2010، أتاح نقل الأعضاء من حديث الوفاة، شريطة أن يكون التبرع من خلال الإنسان في حياته.. قبل موته، سواء في خانة البطاقة الشخصية أو الرخصة أو بالشهر العقاري أو ما شابه ذلك".