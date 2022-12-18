مصر.. نجاح أول عملية لزراعة الرئة من متبرع حي (فيديو)

وأشار الوزير المصري، إلى أن "نقل وزراعة الأعضاء البشرية من الأحياء أصعب بكثير من حديثي الوفاة من الناحية الجراحية، وكذلك بنسب النجاح".

وذكر أن "قانون رقم 5 لسنة 2010، أتاح نقل الأعضاء من حديث الوفاة، شريطة أن يكون التبرع من خلال الإنسان في حياته.. قبل موته، سواء في خانة البطاقة الشخصية أو الرخصة أو بالشهر العقاري أو ما شابه ذلك".