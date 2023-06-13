7 أسباب لآلام جانب البطن الأيمن

يعاني البعض من آلام في الجزء السفلي الأيمن من البطن، وفي حال كان الألم محتملًا وغير مستمر، فهذا يعني أن الأمر بسيط، ولكن إذا تكرر وزاد عن الحد، فيجب مراجعة الطبيب لمعرفة السبب والعلاج.

أسباب آلام جانب البطن الأيمن

التهاب الزائدة الدودية

عندما يحدث التهاب في الزائدة الدودية يكون ألمها المباشر في أسفل الجانب الأيمن، ويصاحبه بعض الأعراض مثل: الغثيان، والقيء، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والإمساك أو الإسهال، وضعف الشهية، وانتفاخ البطن.

غازات البطن

تؤدي زيادة الغازات إلى الشعور بالألم في الجانب الأيمن من البطن، لأن وجودها يسبب انتفاخًا وآلامًا في المعدة.

وغالبًا زيادة الغازات تشير إلى وجود اضطراب في الجهاز الهضمي، أو عدم تحمل اللاكتوز والإصابة بالسكري.