7 أسباب لآلام جانب البطن الأيمن
يعاني البعض من آلام في الجزء السفلي الأيمن من البطن، وفي حال كان الألم محتملًا وغير مستمر، فهذا يعني أن الأمر بسيط، ولكن إذا تكرر وزاد عن الحد، فيجب مراجعة الطبيب لمعرفة السبب والعلاج.
أسباب آلام جانب البطن الأيمن
التهاب الزائدة الدودية
عندما يحدث التهاب في الزائدة الدودية يكون ألمها المباشر في أسفل الجانب الأيمن، ويصاحبه بعض الأعراض مثل: الغثيان، والقيء، وارتفاع درجة حرارة الجسم، والإمساك أو الإسهال، وضعف الشهية، وانتفاخ البطن.
غازات البطن
تؤدي زيادة الغازات إلى الشعور بالألم في الجانب الأيمن من البطن، لأن وجودها يسبب انتفاخًا وآلامًا في المعدة.
وغالبًا زيادة الغازات تشير إلى وجود اضطراب في الجهاز الهضمي، أو عدم تحمل اللاكتوز والإصابة بالسكري.
الفتق
يحدث الفتق نتيجة ضعف عضلات البطن، أو حمل أشياء ثقيلة أو الإمساك، وينتج عنه الألم في البطن في الجانب الأيمن.
وما يزيد من خطر الإصابة بالفتق هو زيادة الضغط على البطن، وتؤدي الانفعالات إلى زيادة الألم.
عدوى الكلى
تتسبب عدوى الكلى التي تأتي عادةً من المثانة أو الحالب أو الإحليل، بالشعور بعدم الراحة في جانب البطن الأيمن، ويتزامن ذلك مع آلام في الظهر والبطن.
حصوات الكلى
سيكون الألم شديدًا في الظهر والجانب الأيمن من البطن، عندما تبدأ الحصوات في التحرك أو المرور إلى الأنبوب الذي يربط بين الكلى والمثانة.
وتكون عادة أعراض حصوات الكلى بالإضافة إلى ألم البطن، الغثيان، والقيء، والشعور بالحاجة المستمرة للتبول، مع ارتفاع درجة حرارة الجسم والشعور بالبرودة.
متلازمة القولون العصبي
يسبب هذا النوع من المرض تشنجاتٍ وانتفاخًا وغازاتٍ وآلامًا في البطن، والشعور بتقلصات شديدة في المعدة وعلى جانبي البطن، ويحدث بشكل متكرر، كما يؤثر على الظهر مسببًا آلامًا شديدة، فضلًا عن آلام في فم المعدة.
التهاب الأمعاء
يؤدي التهاب الأمعاء إلى آلام شديدة في جانب البطن أو في كافة أنحاء البطن.. والتهاب القولون التقرحي ومرض كرون هما أبرز أسباب الإصابة بالتهاب الأمعاء.
والتهاب الأمعاء له أعراض أخرى، مثل: الإسهال الحاد، والإعياء، وفقدان الوزن، والحمى، وانخفاض الشهية، والدم في البراز.
أسباب آلام جانب البطن الأيمن لدى النساء
تشنجات الدورة الشهرية
التهاب بطانة الرحم
أكياس المبيض
الحمل خارج الرحم
التهاب الحوض
التواء المبيض
أسباب آلام جانب البطن الأيمن لدى الرجال
الفتق الإربي
التواء الخصية