علاجات منزلية للتخلص من حموضة المعدة دون دواء
تعتبر الإصابة بحموضة في المعدة مشكلة صحية عالمية، تشهد ارتفاعاً مستمراً حول العالم، بسبب الإكثار من تناول الأطعمة الحارة أو اتباع أسلوب غذائي سريع وغير صحي.
وتتمثل أعراض الإصابة بهذه المشكلة الصحية بالشعور بالألم والحرقان في المعدة ومنطقة منتصف الصدر.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "زووم" الهندية، اليوم الاثنين، أن الشعور بحرقان في منطقة منتصف الصدر، بسبب هذه المشكلة الصحية، يثير مخاوف الكثيرين من تسببها في ضرر بالقلب، إلا أن الأطباء يؤكدون أن حموضة المعدة لا تؤثر على القلب.
كيفية علاج حموضة المعدة
تعتمد الطرق العلاجية الشائعة للتخلص من هذه المشكلة الصحية على الأدوية.
ولكن خبراء الطب البديل يؤكدون إمكانية التخلص من حموضة المعدة دون الحاجة لتناول الدواء، وذلك باستخدام هذه العلاجات السهلة والمتوفرة في كل منزل، وفقا لقناة "زووم".
تناول الموز الناضج
وفق خبراء الطب البديل والتغذية، فإن تناول الموز المكتمل النضج، يساعد على مقاومة حموضة المعدة، نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من القلويات.
ومن المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على القلويات مثل الموز والبطيخ والقرنبيط والشمر والمكسرات، لها تأثير كبير على تقليل الأحماض في الجسم.
مضغ العلكة
ويشجع خبراء الطب البديل على مضغ العلكة، حيث يزيد ذلك من تكوين اللعاب الذي قد يساعد في تطهير المريء من حمض المعدة، وتجنب الشعور بالحرقان.
التحكم في وضعية نوم سليمة
وتبين استناداً إلى العديد من الدراسات الحديثة، أن النوم على الجانب الأيسر قد يقلل من الإصابة بحموضة في المعدة.
أما النوم على الجانب الأيمن فقد يؤدي إلى تفاقم أعراض حموضة المعدة في الليل.
عدم تناول وجبات طعام كبيرة
ينصح خبراء التغذية كذلك بتجنب الإفراط في تناول وجبات طعام كبيرة ودسمة، وبضرورة استبدالها بوجبات صغيرة يتم تقسيمها على مدار اليوم.
ويقول الخبراء: "حموضة المعدة تزداد عادةً بعد تناول وجبات الطعام وخاصة الدسمة، فقد يكون تناول وجبات صغيرة من الأطعمة وبشكل متكرر على مدار اليوم مفيداً في التخلص من مشاكل الحموضة وحرقة المعدة".
تناول وجبة العشاء مبكراً
يدعو خبراء التغذية أيضاً إلى ضرورة تناول وجبة العشاء قبل 3 ساعات من النوم، حيث من شأن ذلك التخلص من مشاكل الحموضة.