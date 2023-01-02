علاجات منزلية للتخلص من حموضة المعدة دون دواء

وتتمثل أعراض الإصابة بهذه المشكلة الصحية بالشعور بالألم والحرقان في المعدة ومنطقة منتصف الصدر.

وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "زووم" الهندية، اليوم الاثنين، أن الشعور بحرقان في منطقة منتصف الصدر، بسبب هذه المشكلة الصحية، يثير مخاوف الكثيرين من تسببها في ضرر بالقلب، إلا أن الأطباء يؤكدون أن حموضة المعدة لا تؤثر على القلب.

كيفية علاج حموضة المعدة

تعتمد الطرق العلاجية الشائعة للتخلص من هذه المشكلة الصحية على الأدوية.

ولكن خبراء الطب البديل يؤكدون إمكانية التخلص من حموضة المعدة دون الحاجة لتناول الدواء، وذلك باستخدام هذه العلاجات السهلة والمتوفرة في كل منزل، وفقا لقناة "زووم".