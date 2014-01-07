الجنس يحرق سعرات تعادل نصف ساعة من الركض

كشفت دراسة حديثة أن ممارسة الجنس تحرق سعرات حرارية تعادل نصف ساعة من الركض، ما يدعو المتزوجين لأخذ هذا الخيار بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار خسارة الوزن بأكثر من وسيلة.

ويحرق الرجال 120 سعرة حرارية مقابل 90 سعرة حرارية تحرقها النساء خلال نصف ساعة من العلاقة الحميمة، وذلك وفق ما أعلن باحثون في "جامعة كبيبك الكندية".

وتبين من الدراسة أن بعض الرجال حرقوا سعرات حرارية خلال الجنس أكثر من التمارين على آلة المشي الـ treadmill.

وبلغة الأرقام فإن الرجل يحرق نحو 4.2 سعرة حرارية في الدقيقة الواحدة أثناء ممارسة الجنس بينما تحرق المرأة 3.1 سعرة حرارية.

ودرس الباحثون 20 زوجا تتراوح أعمارهم بين الـ 18 والـ 35 وطلبوا منهم ممارسة الجنس مرة في الأسبوع إلى جانب التمرين على آلة الركض لمدة 30 دقيقة، وجرى وضع آلة مراقبة على أيديهم لعد السعرات الحرارية التي تم حرقها.

وخلصت الدراسة التي نشرت في "مكتبة العلوم العامة" إنه:"يمكن علميا اعتماد النشاط الجنسي كوسيلة هامة لحرق السعرات الحرارية"، كما اعترف المتطوعون أن العلاقة الحميمة بطبيعة الحال، كانت وسيلة أكثر متعة لخسارة الكيلوغرامات الزائدة من مجرد التمرين على آلة المشي.

وأصافت الدراسة أن:" النشاط الجنسي نشاط هام في حياة الإنسان وله آثار نفسية وجسدية واجتماعية تنعكس بشكل عام على جودة حياة الفرد".