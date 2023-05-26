دراسة: وسائل التواصل الاجتماعي تؤخر النوم الطبيعي لساعات
كشفت دراسة جديدة، أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر "سلباً" على النوم الهادئ للإنسان العادي، خاصة عند استخدامها قبل النوم مباشرة.
وأكدت الدراسة الجديدة أن نشر أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم مباشرة، يمكن أن يبقي الإنسان مستيقظاً لمدة قد تصل لـ3 ساعات متواصلة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة.
وتتبع باحثون أكثر من 51 ألفاً من مشاركات مستخدمي موقع "ريديت"، في الفترة من 2005 -2021؛ بهدف معرفة أثر الوقت الذي نشروا فيه المحتوى على مدة بقائهم على الموقع.
وقام الباحثون بتحليل أكثر من 236 مليون مشاركة خلال السنوات الـ16 الماضية، ومعرفة عدد المنشورات التي تم إجراؤها بعد وقت نوم المستخدم، وتبين من خلالها أن المستخدمين أكثر عرضة للبقاء من ساعة إلى 3 ساعات قبل موعد نومهم المعتاد أو الطبيعي.
وأوضحت الدراسة أن كثرة نشر محتويات قبل وقت النوم المعتاد للإنسان، قد تبقيه مستيقظاً بعد أوقات نومه الطبيعي بحوالي 1-3 ساعات متواصلة، أي بمعنى أنه يمكن لتلك المحتويات أن تسبب "الأرق" للإنسان في حال استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي قبل موعد نومه الطبيعي.
وأشارت الدراسة الطبية إلى أن اللون الأزرق لوسائل التواصل الاجتماعي أو أضواء شاشة الهاتف قد تعطل إيقاع الساعة البيولوجية للإنسان وتسبب له الخلل، وتحول دون الاستجابة للنوم، ما يسبب الأرق.
وشددت الدراسة على أن تصفح الوسائل الاجتماعية قبل النوم مباشرة، وخاصة أثناء وجودهم أو "استلقائهم" على السرير، سيمنعهم من النوم لمدة 3 ساعات، ويمنع دورة النوم الطبيعية للجسم.