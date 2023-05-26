دراسة: وسائل التواصل الاجتماعي تؤخر النوم الطبيعي لساعات

كشفت دراسة جديدة، أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر "سلباً" على النوم الهادئ للإنسان العادي، خاصة عند استخدامها قبل النوم مباشرة.

وأكدت الدراسة الجديدة أن نشر أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم مباشرة، يمكن أن يبقي الإنسان مستيقظاً لمدة قد تصل لـ3 ساعات متواصلة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة.

وتتبع باحثون أكثر من 51 ألفاً من مشاركات مستخدمي موقع "ريديت"، في الفترة من 2005 -2021؛ بهدف معرفة أثر الوقت الذي نشروا فيه المحتوى على مدة بقائهم على الموقع.