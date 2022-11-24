مشاكل صحية قد تواجه مشجعي كأس العالم.. ما طرق علاجها؟

يغلب على مباريات كرة القدم في كأس العالم الندية والإثارة، والتغيرات الدراماتيكية غير المتوقعة؛ ما يضع المشجعين تحت ضغط نفسي وتوتر وقلق يزيد عن حَدّه في بعض الحالات، ويضر بالصحة العامة للجسم.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن هذا الضغط النفسي قد يقدح زناد بعض الأمراض المُستبطنة، بينما تشير دراسات أخرى إلى أنّ هذا الكلام مبالغٌ به.

افتتاح عيادة "متلازمة كأس العالم"

افتتح مستشفى "ميتشو" بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين حديثًا عيادة خاصة لمرضى "متلازمة كأس العالم"، واستقبلت أكثر من 60 مريضًا في يومين فقط.

وشهدت العيادة ذروة في عدد المرضى بعد خسارة الأرجنتين المفاجئة أمام السعودية الثلاثاء الفائت.

وتشير "متلازمة كأس العالم" إلى زيادة مفاجئة في أمراض الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية والدماغية والجهاز التنفسي، التي يُصاب بها بعض المشجعين الذين يقضون وقتًا طويلًا في مشاهدة المباريات خلال كأس العالم.