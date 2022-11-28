دراسة: الفئات الأقل تعلّما أكثر عرضة للوفاة بالسرطان
كشفت دراسة حديثة أنّ مخاطر الوفاة من مرض السرطان تكون أكبر لدى الفئات الأقلّ تعلّما، وأنّ للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية دورا مهمّا في هذا الباب.
وأجريت الدارسة التي نشرت نتائجها اليوم الإثنين، في ثمانية عشر دولة أوروبية من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، حسبما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وقالت إن "التفاوت الاجتماعي والاقتصادي يؤثّر بشكل كبير في الوفيات المرتبطة بالسرطان في أوروبا، فبينما يصيب السرطان الجميع إلّا أنّ الفئات الأقل تعليما تبدو أكثر عرضة للإصابة والوفاة من غيرها".
وقام فريق من الباحثين من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهي وكالة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مستشفى الجامعة الهولندية بتحليل ومقارنة البيانات حول مخاطر الإصابة بمرض السرطان.
وتناولت الدراسة نسب الوفاة بسبب السرطان وفقًا لمستوى التعليم في تلك الدول الأوروبية خلال فترة ما بين عامي 1990 و2015 ولجميع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاما.
وقالت إنّ "تأثير المستوى التعليمي يمثل ما يقرب من 70% من إجمالي وفيات السرطان في أوروبا".
وذكر عالم الأوبئة في الوكالة الدولية لأبحاث السرطان سالفاتور فاكاريلا أنّه "في كل مكان في أوروبا، سواء كنت تعيش في جمهورية التشيك أو فنلندا أو إسبانيا أو حتى فرنسا، توجد هذه التفاوتات في معظم أشكال السرطان، لا سيما السرطانات المرتبطة بالتبغ والكحول، ويأتي سرطان الرئة في المقدمة".
ووفق الطبيب وعالم الأوبئة جان دافيد زيتون فقد تم رصد التفاوتات الاجتماعية في وفيات السرطان في العديد من الدراسات، لكنّ هذه الدراسة لها ميزة الاتساع الجغرافي والتسلسل الزمني وتقدم صورة مثيرة للاهتمام".
وأوضح الباحثون أنّ "جزءًا كبيرًا - حوالي 32% بين الرجال و 16% بين النساء - من وفيات السرطان يرتبط بعدم المساواة في التعليم"، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة إلى 46% للرجال و24% للنساء في أوروبا الشرقية ودول البلطيق."
وكشفت الدراسة أيضًا أن الرجال الأقل تعلّما هم أكثر عرضة للوفاة بسرطان الرئة بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين يتمتعون بمستوى تعليمي أعلى، وفيما يتعلق بسرطان عنق الرحم فإن النساء من أصول فقيرة معرضات لخطر الوفاة منه أكثر بثلاث مرات من غيرهن.
ولفتت إلى أن سرطان الثدي يمثّل استثناء، حيث إنّه في العديد من البلدان، تبدو النساء ذوات الوضع الاجتماعي والاقتصادي العالي الأكثر عرضة للوفاة بسببه.
وأوضحت أن أحد التفسيرات المحتملة هو أن هؤلاء النساء ينجبن الأطفال في وقت لاحق ولديهم عدد أقل من الأطفال ولا يُرضعنهم.
ووفق الباحثين، يمكن ربط التفاوتات الملحوظة بعدة معايير منها السلوكيات الفردية والجماعية التي تؤثر على التعرض لعوامل الخطر وحدوث السرطانات والوصول إلى التشخيص المبكر وبرامج الفحص والعلاجات الفعالة حيث تبدو العوامل المحددة اجتماعيا مهمّة إلى حد كبير.
وقال سالفاتور فاكاريلا: "قد تكون الأسباب متنوعة، بدايةً من انتشار وباء التدخين المتأخر، لا سيما بين النساء وربما أيضًا ظهور مجموعة أكبر وأكثر تعليماً في وقت لاحق".