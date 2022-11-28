دراسة: الفئات الأقل تعلّما أكثر عرضة للوفاة بالسرطان

كشفت دراسة حديثة أنّ مخاطر الوفاة من مرض السرطان تكون أكبر لدى الفئات الأقلّ تعلّما، وأنّ للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية دورا مهمّا في هذا الباب.

وأجريت الدارسة التي نشرت نتائجها اليوم الإثنين، في ثمانية عشر دولة أوروبية من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، حسبما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقالت إن "التفاوت الاجتماعي والاقتصادي يؤثّر بشكل كبير في الوفيات المرتبطة بالسرطان في أوروبا، فبينما يصيب السرطان الجميع إلّا أنّ الفئات الأقل تعليما تبدو أكثر عرضة للإصابة والوفاة من غيرها".

وقام فريق من الباحثين من الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهي وكالة تابعة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع مستشفى الجامعة الهولندية بتحليل ومقارنة البيانات حول مخاطر الإصابة بمرض السرطان.

وتناولت الدراسة نسب الوفاة بسبب السرطان وفقًا لمستوى التعليم في تلك الدول الأوروبية خلال فترة ما بين عامي 1990 و2015 ولجميع السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عاما.

وقالت إنّ "تأثير المستوى التعليمي يمثل ما يقرب من 70% من إجمالي وفيات السرطان في أوروبا".