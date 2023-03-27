اكتشاف تأثير خطير لحقن "البوتوكس" على دماغ الإنسان

وتعمل حقن "البوتوكس" عن طريق حقن مركب يسمى "توكسين البوتولينوم" في الوجه، في مناطق مثل الجبهة وحول العينين والفم، ليعمل المركب على إرخاء العضلات الموجودة تحت الجلد من خلال منع الإشارات العصبية التي تتسبب في انقباضها.

ومع ذلك، أجرى باحثو جامعة كاليفورنيا بالتعاون مع شركة أبفي لصناعة البوتوكس فحوصات دماغية لـ 10 نساء قبل حقن البوتوكس في الجبهة ومرة أخرى بعد 2-3 أسابيع من الإجراء.

وأثناء الفحوصات، طلب الباحثون من المشاركات محاولة التعرف على مشاعر وتعبيرات الغضب والسعادة في صور الوجوه.