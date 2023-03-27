اكتشاف تأثير خطير لحقن "البوتوكس" على دماغ الإنسان

اكتشاف تأثير خطير لحقن "البوتوكس" على دماغ الإنسان

أبانوب سامي توفيق
أبانوب سامي توفيق

كشفت دراسة صادمة عن وجود تأثير خطير لحقن "البوتوكس"، حيث يمكن أن تؤثر على دماغ الإنسان.

ويستخدم العديد من الناس حقن البوتوكس لأغراض تجميلية، حيث يشد الوجه ويخفي التجاعيد بفاعلية وسهولة، لكن الآن وجد الباحثون أن البوتوكس يؤثر على نشاط بعض المناطق في دماغ الإنسان.

أظهرت الدراسة أن "البوتوكس" لا يؤثر فقط على قدرة التعبير عن المشاعر، بل يعيق قدرة الدماغ على التعرف على تعبيرات الآخرين

وتعمل حقن "البوتوكس" عن طريق حقن مركب يسمى "توكسين البوتولينوم" في الوجه، في مناطق مثل الجبهة وحول العينين والفم، ليعمل المركب على إرخاء العضلات الموجودة تحت الجلد من خلال منع الإشارات العصبية التي تتسبب في انقباضها.

ومع ذلك، أجرى باحثو جامعة كاليفورنيا بالتعاون مع شركة أبفي لصناعة البوتوكس فحوصات دماغية لـ 10 نساء قبل حقن البوتوكس في الجبهة ومرة أخرى بعد 2-3 أسابيع من الإجراء.

وأثناء الفحوصات، طلب الباحثون من المشاركات محاولة التعرف على مشاعر وتعبيرات الغضب والسعادة في صور الوجوه.

اكتشاف تأثير خطير لحقن "البوتوكس" على دماغ الإنسان
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ووجد الباحثون أن حقن "البوتوكس" تغير نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بالمعالجة العاطفية، مثل اللوزة والتلفيف المغزلي.

وشرح الباحثون أن نتائج الدراسة تشير إلى أن البوتوكس لا يؤثر فقط على قدرة الإنسان على التعبير عن المشاعر من خلال التأثير على عضلات الوجه المسؤولة عن الابتسام والعبوس وغيرها من التعبيرات، بل يعيق قدرة الدماغ على التعرف على تعبيرات الآخرين.

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