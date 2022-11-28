"دارولوتاميد".. عقار يمنح الأمل للمصابين بأخطر مراحل سرطان البروستاتا
يمثّل "عقار" "دارولوتاميد" أملا جديدا للمصابين بأكثر أشكال سرطان "البروستاتا" تقدما.
وتعتبر هيئة الخدمات الصحية البريطانية هي الأولى في أوروبا التي تقوم بمنح عقار "دارولوتاميد" لمرضى المرحلة المتأخرة من سرطان "البروستاتا" وفي الحالات التي انتشر المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم.
وأظهرت التجارب أن الدواء يمنح فرص العيش لفترة أطول في ثلث المصابين الذين تركوا في السابق دون علاج، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وعادة ما تحتاج خلايا سرطان "البروستاتا" إلى هرمون "التستوستيرون" للنمو، ولكن يعمل الدواء عن طريق كبح مستقبلات "الأندروجين" في الخلايا السرطانية والتي تعمل على منع تأثير "التستوستيرون" الذي يسمح للخلايا السرطانية بالبقاء والتكاثر.
ويأتي الدواء في شكل أقراص وعادة ما يتم تناوله مع الطعام مع مجموعة من الأدوية المتمثلة في العلاج بالحرمان من" الأندروجين ADT" وعلاج "الدوسيتاكسل" الكيميائي.
وكشفت التجارب التي أجريت في حوالي 300 مكان في جميع أنحاء العالم، أن المرضى الذين تلقوا عقار "دارولوتاميد" كانوا أقل عرضة للموت جراء المرض بنسبة 32.5% من أولئك الذين تلقوا علاج "ADT" و"الدوسيتاكسل" فقط.
وأعلنت الخدمة الصحية البريطانية أنها ستبدأ في تقديم الدواء لمرضى سرطان "البروستاتا" في غضون أسابيع، حيث يعتبر سرطان "البروستاتا" هو السرطان الأكثر شيوعًا لدى الرجال ويتم تشخيص حوالي 47 ألف شخص به سنويًا في إنجلترا.
وقالت المدير التنفيذي للخدمة الصحية الوطنية البريطانية أماندا بريتشارد، إنه "من الرائع أن يكون المرضى في إنجلترا أول من يحصلون على هذا الدواء لعلاج الشكل المتقدم والعدواني لسرطان البروستاتا".
ويعد "دارولوتاميد" فعالا بالنسبة للمرضى الذين توقفوا عن الاستجابة لأنواع أخرى من العلاج الهرموني، كما أنه يمكن أن يساعد في إبقاء سرطان "البروستاتا" تحت السيطرة، وأثبتت التجارب أيضًا أنه يمكن أن يؤخر الحاجة إلى مزيد من العلاجات مثل العلاج الكيميائي.