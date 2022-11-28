"دارولوتاميد".. عقار يمنح الأمل للمصابين بأخطر مراحل سرطان البروستاتا

يمثّل "عقار" "دارولوتاميد" أملا جديدا للمصابين بأكثر أشكال سرطان "البروستاتا" تقدما.

وتعتبر هيئة الخدمات الصحية البريطانية هي الأولى في أوروبا التي تقوم بمنح عقار "دارولوتاميد" لمرضى المرحلة المتأخرة من سرطان "البروستاتا" وفي الحالات التي انتشر المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وأظهرت التجارب أن الدواء يمنح فرص العيش لفترة أطول في ثلث المصابين الذين تركوا في السابق دون علاج، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وعادة ما تحتاج خلايا سرطان "البروستاتا" إلى هرمون "التستوستيرون" للنمو، ولكن يعمل الدواء عن طريق كبح مستقبلات "الأندروجين" في الخلايا السرطانية والتي تعمل على منع تأثير "التستوستيرون" الذي يسمح للخلايا السرطانية بالبقاء والتكاثر.

ويأتي الدواء في شكل أقراص وعادة ما يتم تناوله مع الطعام مع مجموعة من الأدوية المتمثلة في العلاج بالحرمان من" الأندروجين ADT" وعلاج "الدوسيتاكسل" الكيميائي.