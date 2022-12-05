تناول التفاح والطماطم يزيد آلام التهاب المفاصل

حذرت دراسة طبية من أن تناول التفاح والطماطم يمكن أن يؤدي إلى زيادة ألم التهاب المفاصل نظرًا لاحتوائهما على مادة السولانين التي يعتقد أنها تتسبب في تفاقم الحالة.

وأشارت الدراسة التي نشرتها صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية اليوم الإثنين، إلى أن ملايين الأشخاص يعانون من التهاب المفاصل، لافتة إلى أنه على الرغم من عدم وجود علاج حتى الآن لهذا المرض، إلا أن هناك طرقًا للتحكم في الأعراض.

وقالت الدراسة التي أصدرتها "لجنة الأطباء البريطانيين" إنه مثل العديد من الحالات الصحية، يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا في تخفيف الحالة أو تفاقمها "محذرة من أن هناك أطعمة تعتبر "محفزة للألم".

وأضافت الدراسة: "بينما تعتبر العوامل الوراثية مهمة، تظهر الدراسات أن عوامل نمط الحياة، بما في ذلك النظام الغذائي، تلعب دورًا رئيسيًا في تلك الحالة."