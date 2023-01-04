علامات تدل على أنك تفقد كتلة العضلات وليس الدهون

ويطرح الخبراء علامات تدل على أنك تفقد الكتلة العضلية، يلخصها التقرير على النحو الآتي:

فقدان الوزن بسرعة كبيرة

يعتبر فقدان الوزن بسرعة كبيرة علامة على فقدان العضلات أيضا، ويشرح الدكتور بوهل هذه النقطة بقوله: "قد يبدو هذا أمرًا جيدًا في البداية، ولكنها علامة على أنك تمارس تمارين قاسية جدًا أو أن نظامك الغذائي شديد التطرف وأن جسمك يعاني من سوء التغذية، ما يؤدي إلى فقدان كل من الدهون والعضلات".

ويعتبر الخبراء فقدان نصف كيلو إلى كيلو غرام كل أسبوع خطة صحية، "لكن زيادة عن ذلك يعني فقدان العضلات".

عدم التقدم

هل تشعر بأن روتين لياقتك أصبح أكثر صعوبة؟ أو أن تقدمك قد توقف؟ في هذه الحالة، يقترح الدكتور بوهل أن تهتم بكتلك العضلية أكثر، إذا كنت تواجه صعوبة في أداء المهام التي اعتدت القيام بها سابقا بسهولة.

والعامل الأهم هو أنك لا ترى أي تحسن في قوتك في صالة الألعاب الرياضية بمرور الوقت.

وحسب التقرير، فإن "شعورك بالخمول أو الطاقة المنخفضة، يعني أن جسمك ليس لديه ما يكفي من التغذية، وسيلجأ إلى حرق العضلات للحصول على الطاقة".

وتعتبر هذه العلامة، دليلا على فقدان الكتلة العضلية إذا اجتمعت مع العلامات المذكورة الأخرى.

مظهرك الجسدي في تراجع

قد يحتاج الأمر بعض الوقت لتلاحظ اختلافًا في مظهرك، راقب كيف تبدو ملابسك مثلا "إذا كانت أكمامك عادة مشدودة حول العضلة ذات الرأسين أو كان قميصك مشدودًا في العادة على صدرك، لكن مظهرك الآن أصبح أكثر ارتخاءً، هذا يعني أنك تخسر كتلة العضلات وليس الدهون فقط".