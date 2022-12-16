دراسة تكشف سبب تضاعف إصابة النساء بمرض الزهايمر
حدد علماء أمريكيون بروتينًا موجودًا بنسبة كبيرة في أدمغة النساء اللائي أدّت إصابتهنّ بمرض الزهايمر إلى الوفاة، ويفسّر هذا البروتين سبب إصابة النساء بنسبة الضِعف (قياسا بالرجال) بهذا النوع من الخرف.
وأوضح تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" أنّ "هناك ما يقرب من مليون شخص مصاب بمرض الزهايمر في فرنسا، 60 % منهم من النساء، وهنّ أكثر عرضة من الرجال للإصابة بهذا المرض التنكسي العصبي"، حيث طرح العلماء عدة فرضيات لشرح ذلك منها طول عمر المرأة أو حتى التطور السريع للمرض في المرحلة الأخيرة.
ويقدم الباحثون في معهد "سكريبس" للأبحاث في سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية خطًا آخر لفهم هذه الظاهرة، وفي دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس أدفنسز" أظهروا أن أدمغة النساء اللواتي متن بسبب مرض الزهايمر يغزوها بروتين يشتبه في تدميره للتواصل بين الخلايا العصبية، ويوجد هذا البروتين لدى النساء المريضات بنسبة ستة أضعاف مقارنة بالرجال.
ووفق التقرير، ينتمي بروتين "سي 3" إلى عائلة كبيرة من البروتينات التكميلية التي تضم 50 عضوًا مختلفًا، موضحا أنّ البروتين المكمل هو آلية دفاع مناعية فطرية تنشط عندما يدخل العنصر المسبّب للمرض إلى الجسم.
واستجابة لذلك، تحدث سلسلة من التفاعلات ذات العواقب المتعددة منها زيادة الالتهاب أو تجنيد الخلايا المناعية أو التدمير المباشر لمسببات الأمراض، وهذا البروتين هو الذي لوحظت كميات كبيرة منه في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر، وخاصة عند النساء.
وإجمالا حدد العلماء أكثر من 1000 بروتين من صنف "أس نيتروسيلايتد"، لكن بروتين "سي 3" هو الذي لفت انتباههم.
وفي حال كان مرض الزهايمر في علاقة بهذا البروتين، لاحظ العلماء في معهد "سكريبس" للأبحاث أن نسبة "سي 3" مرتفعة جدًا مما تسبب في حدوث ما أسموها "عاصفة أس أن أو".
ووفقا لما توصل إليه العلماء توجد هذه البروتينات بكميات كبيرة جدًا، ويمكن أن تدمر نقاط الاشتباك العصبي، وهي نقاط الاتصال بين الخلايا العصبية، وهي ضرورية لنقل المعلومات في الدماغ، وتدعم هذه الفرضية حقيقة أن علامات الالتهاب أعلى لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.
وبخصوص أسباب ظهور هذه الظاهرة بشكل أكبر عند النساء يقدم العلماء التفسير التالي: هرمون الأستروجين يمنع تسرّب بروتين "سي 3" بكميات أقل عند اقتراب سن اليأس، ويختفي التأثير الوقائي، ويمكن أن يتراكم هذا البروتين بشكل أكبر عند النساء، ما يؤدي إلى مضاعفة احتمالات الإصابة بالزهايمر.