دراسة تكشف سبب تضاعف إصابة النساء بمرض الزهايمر

حدد علماء أمريكيون بروتينًا موجودًا بنسبة كبيرة في أدمغة النساء اللائي أدّت إصابتهنّ بمرض الزهايمر إلى الوفاة، ويفسّر هذا البروتين سبب إصابة النساء بنسبة الضِعف (قياسا بالرجال) بهذا النوع من الخرف.

وأوضح تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" أنّ "هناك ما يقرب من مليون شخص مصاب بمرض الزهايمر في فرنسا، 60 % منهم من النساء، وهنّ أكثر عرضة من الرجال للإصابة بهذا المرض التنكسي العصبي"، حيث طرح العلماء عدة فرضيات لشرح ذلك منها طول عمر المرأة أو حتى التطور السريع للمرض في المرحلة الأخيرة.

ويقدم الباحثون في معهد "سكريبس" للأبحاث في سان دييغو بالولايات المتحدة الأمريكية خطًا آخر لفهم هذه الظاهرة، وفي دراستهم المنشورة في مجلة "ساينس أدفنسز" أظهروا أن أدمغة النساء اللواتي متن بسبب مرض الزهايمر يغزوها بروتين يشتبه في تدميره للتواصل بين الخلايا العصبية، ويوجد هذا البروتين لدى النساء المريضات بنسبة ستة أضعاف مقارنة بالرجال.