هل يدعم زيت إكليل الجبل حقًا نمو الشعر؟

نبات إكليل الجبل هو شجيرة دائمة الخضرة بأوراق تشبه الإبر ورائحة خشبية، كما أنه مكون شائع في العديد من منتجات التجميل لما له من العديد من الفوائد المتعلقة بالشعر.

ويؤكد الأطباء أن "زيت إكليل الجبل العطري يساعد في تحفيز شعر صحي وسميك من خلال تسريع عملية دوران الخلايا ونموها، والتي تعمل كعلاج طبيعي لنمو شعر أكثر كثافة. ونظرًا لأنه مضاد للالتهابات، يتم استخدامه لمنع تساقط الشعر ولإعادة نموه".

ويوضح الخبراء في تقرير من موقع "لايف ستايل" أن زيت إكليل الجبل مفيد لجميع أنواع الشعر حيث "تعمل خصائص هذا الزيت على تكوين بصيلات شعر صحية ومنع المزيد من الضرر". وبينما يمكنك وضعه على أطراف شعرك، فإن زيت إكليل الجبل يعمل بشكل أفضل عند تطبيقه على فروة الرأس "بكمية قليلة"، حسب الخبراء.

وما عليك سور مزج بضع قطرات من زيت إكليل الجبل مع أي زيت مثل زيت الأرجان أو زيت اللوز الحلو، وتدليك فروة رأسك قبل 20 دقيقة من الاستحمام، سوف ينشط ويغذي البشرة على رأس.

كما يمكنك حتى مزجه مع الشامبو الخاص بك ويمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات إلى منتجات العناية بالشعر التي تستخدمينها بعد الاستحمام.

تظهر المزيد من الدراسات الحديثة أن إكليل الجبل يساعد بشكل مباشر في الحماية من تساقط الشعر: قامت إحدى التجارب عام 2015 بمقارنته مع المينوكسيديل حيث تم استخدام كلاهما مع الأشخاص المصابين بالثعلبة (الصلع الذكري أو الأنثوي).

وقد أظهرت النتائج أن زيت إكليل الجبل الأساسي كان بنفس فعالية المينوكسيديل وساعد في الحد من حكة فروة الرأس.

ووفقًا لبعض الأدلة العلمية، يفيد إكليل الجبل الأنسجة العصبية لاحتوائه على حمض الكارنوسيك، مما يساهم في علاج الأنسجة وتلف الأعصاب وتؤدي هذه الميزة إلى تجديد أعصاب فروة الرأس، مما يؤدي بدوره إلى استعادة نمو الشعر.

بالتالي، يعتبر زيت إكليل الجبل العطري علاجًا بسيطًا يمكنك استخدامه في المنزل منافسًا للمنتجات التجارية. علاوة على ذلك، فهو آمن تمامًا عند استخدامه بشكل صحيح.