أسباب طقطقة الرأس لمرضى التهاب المفاصل المسنين

وأوضحت الطبيبة سكور، في حديثها مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مثل هذه الأعراض تعرف باسم أصوات الطحن الناجمة عن الخرق العظمي.

وبحسب الطبيبة، فإن سماع أصوات المفاصل وتشقق العظام يمكن أن تكون جزءًا طبيعيًّا من الحركة خاصة مع التقدم في السن.

ولكنها قد تكون ناتجة عن مرض التهاب المفصل التنكسي وهو من أكثر أمراض العظام شيوعًا، والذي يؤدي إلى تلف غير قابل للتجدد بالأنسجة الغضروفية المفصلية.

وأشارت الطبيبة مارتن سكور إلى أن هذا المرض يؤثر على الفقرات السبع في الرقبة.