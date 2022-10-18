خبراء: هناك أساليب خاطئة لتنظيف البشرة وتسبب التجاعيد

ما يتم وضعه على الوجه يوميا يحدث فرقًا كبيرًا في مظهر البشرة، ومع تزايد منتجات العناية بالبشرة، هناك بعض العناصر التي قد تكون مضرة ولا ينبغي استخدامها على الإطلاق، وفق ما كشفه تقرير لموقع "إكسبرس".

ونقل الموقع عن الدكتورة فانيتا راتان، المختصة في تركيب مستحضرات التجميل، قولها إن هناك بعض المنتجات التي يتم استخدامها بكثرة، ولكنها في الواقع ضارة لمعظم الناس وبالتالي لا ينبغي تطبيقها على الجلد من أجل الحفاظ على بشرة متألقة دون تجاعيد.

المناديل المزيلة للمكياج

تعتبر المناديل المبللة منتجًا شائعًا لإزالة المكياج، ولكن يحذر الأطباء من أنها "لا تنظف بشرتك تماما، لكنها تساهم في انتشار الأوساخ وتهيج بشرتك في نفس الوقت".

كما أن عملية "فرك" الوجه بالمناديل المزيلة للمكياج تسبب أيضًا احمرار الجلد والتهابه وتؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة بحسب أحدث الدراسات، كما يؤدي استخدام مناديل المكياج في كثير من الأحيان إلى "جفاف" بشرتك كونها تزيل الزيوت الطبيعية من وجهك لأنها مليئة بالمواد الحافظة والمواد الكيميائية والعطور الصناعية التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم حالة بشرتك.

ولإزالة المكياج بشكل فعال وترك البشرة ناعمة، توصي الدكتورة راتان، باستخدام منظف يذوب بالزيت متبوعًا بـ"غسول جل" لضمان تنظيف الوجه دون تعريضه للضرر.

خل التفاح

بينما أصبح "خل التفاح" مؤخرا علاجًا منزليًا شائعًا لعلاج حب الشباب والندبات والبقع التي تظهر في الوجه، يحذر الأطباء من استخدام وصفات عشوائية، ويوضحون أن "خل التفاح هو مكون قاس للغاية وحمضي لاستخدامه على وجهك".

ويشيرون إلى أن "الاستخدام طويل الأمد لخل التفاح غير المخفف يمكن أن يؤدي إلى تضرر الوجه من خلال إلحاق ضرر دائم بالجلد".

وحذر المختصون من أنه لا ينبغي ترك خل التفاح على الجلد لفترات طويلة، ولا يجب استخدامه لعلاج الجروح أو الشامات أو الالتهابات لأنه يحرق البشرة.

ويشدد الخبراء على "ضرورة الانتباه قبل استخدام منتجات عشوائية للوجه خصوصا والجسم عموما قبل التأكد من صلاحيتها وطرق استخدامها الصحيحة، لأن الأخطاء على البشرة تلحق أضرارا جسيمة وتسرع شيخوخة البشرة والتجاعيد التي تحاول النساء جميعا تجنبها".