نظام "علاج افتراضي" يوفر بيانات نشاط الدماغ في الحال‎‎

وحصل نظام العلاج الافتراضي الذي يدعم "تخطيط كهربية الدماغ" (EEG) على براءة اختراع مؤقتة، ويتم تنقيحه لاستخدام السوق على نطاق واسع.

ويمكن للنظام أن يأخذ المستخدمين إلى العديد من الإعدادات الافتراضية، التي يجتمعون فيها مع مستشار في شكل معالج افتراضي (VR) أو شخصية (Mother Earth) أو صور رمزية أخرى.

وتظهر التجارب السريرية الأخيرة، أن المستخدمين اعتقدوا أن الإعدادات الافتراضية تعالج العديد من مشاكل الاستشارة عن بُعد، بحسب موقع "medicalxpress" العلمي.

ونشأ النظام من تجربة شخصية لكريستوفر تاكا، خريج الدكتوراة مؤخرًا من جامعة (KU)، والذي تعرضت لمأساة، عندما كان يستهل دراسته.

ونشأ نظام العلاج الافتراضي جراء مناقشات الباحثين، وتم تطويره خلال السنوات القليلة التالية، حيث درس الفريق التكنولوجيا وكيف يمكن تطبيقها في السياقات النفسية.

وأدرك الفريق الحاجة إلى إعداد افتراضي يفضي إلى العلاج ومناقشة الصحة العقلية، ويمكن أن يؤدي العلاج الافتراضي الحالي أحيانًا إلى عدم توفير هذا الشعور بالأمان.