كيف نحافظ على معدل السكر بالجسم في مستوياته الطبيعية؟
تؤثر عدة عوامل على معدل السكر في الجسم، فيمكن أن يكون طبيعيًّا أو مرتفعًا أو منخفضًا اعتمادًا على كمية "الجلوكوز" لدى الشخص في مجرى الدم.
ووفقَ موقع "ويب تب" الصحي، غالبًا ما تختلف المستويات الطبيعية للسكر في الدم، تبعًا لعمر الشخص.
الفئات العمرية ومعدل السكر
يتراوح معدل السكر الطبيعي للأطفال دون سن السادسة، ما بين 80-200 ملليغرام/ديسيلتر يوميًّا. بينما يتراوح معدل السكر الطبيعي للأطفال من 6 – 12 عامًا، ما بين 80 - 180 ملليغرامًا/ديسيلتر على مدار اليوم.
ويجب أن يكون لدى المراهقين متوسط سكر الدم يتراوح ما بين 70 - 150 ملليغرامًا/ديسيلتر على مدار اليوم. بينما تتراوح مستويات السكر لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا فما فوق، ما بين 100 - 180 ملليغرامًا/ديسيلتر على مدار اليوم.
عوامل مؤثرة
تلعب العديد من العوامل دورًا في التأثير على مستويات السكر في الدم على مدار اليوم، تبعًا للفئة العمرية، مثل: نوع الطعام الذي نتناوله، وكمية الطعام وتوقيت تناوله، والأدوية الموصوفة، وبعض الحالات الطبية مثل: أمراض القلب، وأمراض الأوعية الدموية، والعادات الشخصية، ونمط الحياة، والضغط العصبي، والدورة الشهرية، إضافة إلى الجفاف والكحول.
عادات صحية
يساعد اتباع نمط حياة معين في الحفاظ على مستويات السكر طبيعية في الدم، أبرزها اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة مدة 30 دقيقة لـ5 أيام في الأسبوع، ومراقبة السكر بانتظام، والسيطرة على التوتر بممارسة تمارين الاسترخاء، والإكثار من شرب المياه، الذي يساعد الكلية على التخلص من السكر الزائد عن طريق البول.