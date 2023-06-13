كيف نحافظ على معدل السكر بالجسم في مستوياته الطبيعية؟

تؤثر عدة عوامل على معدل السكر في الجسم، فيمكن أن يكون طبيعيًّا أو مرتفعًا أو منخفضًا اعتمادًا على كمية "الجلوكوز" لدى الشخص في مجرى الدم.

ووفقَ موقع "ويب تب" الصحي، غالبًا ما تختلف المستويات الطبيعية للسكر في الدم، تبعًا لعمر الشخص.