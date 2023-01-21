خبير صيني: كورونا أصاب 80% من السكان

قال خبير حكومي بارز في الصين اليوم السبت، إن احتمال حدوث تفش جديد واسع النطاق لفيروس كورونا في الصين خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة "ضئيل للغاية"، نظرا لأن 80 % من السكان أصيبوا بالفيروس بالفعل.

وأفاد وو تشون يو، كبير خبراء الأوبئة في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها عبر منصة "ويبو" للتواصل الاجتماعي بأن حركة التنقل الضخمة خلال فترة عطلة السنة القمرية الجديدة الحالية يحتمل أن تعمل على انتشار الوباء، مما يفاقم العدوى في بعض المناطق، ولكن ليس من المرجح حدوث موجة جديدة من كوفيد-19 على المدى القريب.