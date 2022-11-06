الإمارات تلغي كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ "كورونا"

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، اليوم الأحد، عن إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ "كورونا"، اعتبارا من غد الإثنين، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال المتحدث باسم الهيئة الدكتور سيف الظاهري في إحاطة إعلامية، إن "لبس الكمامة سيكون في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد اختياريا، ما عدا المنشآت والمرافق الصحية ومراكز أصحاب الهمم سيكون ارتداء الكمامات إلزاميًا".

وأضاف: "نعلن أيضًا اليوم عن مجموعة من الإجراءات الخاصة بالقطاع الصحي، حيث إنه سيتم إدراج فيروس كوفيد 19 في برنامج الترصد النشط الوطني للإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة".

وأكد الظاهري "الاستمرار في توفير بيانات الحالات اليومية المحدثة في الموقع الرسمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث".

وأشار إلى أن "جميع القرارات المعلن عنها، والتي سنعلن عنها في إحاطة الهيئة، جاءت وفق دراسة دقيقة وبحث مستمر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وسيتم تفعيلها الساعة السادسة صباح يوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر 2022".