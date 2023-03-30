وسط ضعف منظومة الصحة.. حمى الضنك تتفشى بالسودان‎‎

قال مسؤولون، إن حمى الضنك تفشت في العاصمة السودانية لأول مرة في تاريخها، وذلك في الوقت الذي تتصدى فيه البلاد لأكبر تفش للمرض بها على الإطلاق، وهو ما يفاقمه ضعف تمويل المنظومة الصحية.

وأفاد تقرير لوزارة الصحة هذا الأسبوع، اطلعت عليه "رويترز"، بأن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم من أصل ما لا يقل عن 2576 حالة مسجلة منذ يوليو تموز في 12 من ولايات السودان البالغ عددها 18.

وتشمل أعراض حمى الضنك حمى وألما في العضلات وغثيان وطفح جلدي، لكنها تميل إلى أن تكون أكثر حدة وأحيانا تكون مميتة في حالة تكرر العدوى، ما يجعل احتواء التفشي مبعث قلق على المدى الطويل.