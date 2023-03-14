سويسرا ترصد إصابة بمرض جنون البقر‭ ‬اللانمطي

نقلت المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن السلطات السويسرية قولها، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت إصابة بمرض جنون البقر في منطقة جريسون شرقي البلاد.

وكانت السلطات قد أخذت عينة من بقرة (12 عاما) يوم 27 فبراير/ شباط عند ذبحها ضمن برنامج لرصد مرض جنون البقر.

وقالت المنظمة ومقرها باريس إن اختبار مادة جذع الدماغ التي أخذت من البقرة أظهر إيجابية العينة، وصنفت الحالة على أنها "لانمطية".