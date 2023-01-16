ذكاء اصطناعي يتنبأ بسرطان الرئة

يتسبب سرطان الرئة بأكبر عدد من وفيات مرضى السرطان حول العالم، ويسعى العلماء إلى ابتكار حلول جديدة لوقاية الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة نتيجة تاريخ طويل من التدخين أو الجينات الموروثة الحاملة للسرطان.

وطور الباحثون سابقًا أدوات فحص للرئة ومسح ضد السرطان؛ ما ساعد في خفض نسبة الوفيات بنسبة تصل إلى 24%.