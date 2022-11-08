دراسة: أدوية الكولسترول والسكري تمنع فقدان البصر‎‎

كشفت دراسة جديدة أن العقاقير المخفضة للكولسترول ومستوى السكر في الدم تقلل من خطر فقدان البصر المرتبط بالعمر.

ووفقا للدراسة، فإن الاستخدام المنتظم لأدوية خفض الكولسترول والسيطرة على مرض السكري من النوع الثاني يقلل من خطر الإصابة بأمراض العين التنكسية بأكثر من الخمس.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية لخفض الكولسترول مثل الستاتينات، لديهم خطر أقل بنسبة 15% للإصابة بمرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر، مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا هذه الأدوية، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد الضمور البقعي المرتبط بالعمر أحد الأسباب الرئيسة لضعف البصر الشديد بين كبار السن.

وفحص الباحثون بقيادة فريق من مستشفى جامعة بون في ألمانيا حوالي 40 ألف شخص من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلندا وإيطاليا والنرويج والبرتغال وروسيا، مع جمع معلومات من 14 دراسة لتقييم تأثير الأدوية على خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي.

وكان معظم المشاركين فوق سن الخمسين، وكانوا يتناولون نوعا واحدا على الأقل من الأدوية المخفضة للكولسترول، وأدوية السيطرة على مرض السكري، وأدوية الالتهابات أو أدوية علاج اضطرابات الحركة الناجمة عن مرض التنكس العصبي، وتم تشخيص حوالي 9332 شخصا في الدراسة بمرض الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

وتبين أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية خفض الكولسترول لديهم خطر أقل بنسبة 15% للإصابة بالمرض، كما أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيطرة على مرض السكري مثل الأنسولين لديهم مخاطر أقل بنسبة 22%.

ومع ذلك، لم يتم العثور على أي علاقة بين المرض والأنواع الأخرى من الأدوية التي كان يتناولها المشاركون في الدراسة.

من جانبها، قالت كاثي ييلف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة Macular الخيرية لفقدان البصر، إن هذه الدراسة تقدم أخبارا واعدة لمرضى التنكس البقعي، مضيفة أن أي شيء يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بهذه الحالة يعتبر بمثابة تغيير للحياة بالنسبة للكثيرين.

ويعد مرض التنكس البقعي أكبر سبب للعمى وفقدان البصر في العالم، وبالرغم من أنه يصيب عادة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، إلا أنه يمكن أن يصيب الشباب أيضا.