آخر علاجات تخفيف آلام الدورة الشهرية

تؤثر آلام الدورة الشهرية على ما يصل إلى 94% من الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 و20 عامًا و8.8% من النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 19 و41 عامًا، وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

وتحدث آلام الدورة الشهرية (عسر الطمث) أسفل البطن، عند النساء في فترة الحيض، وقد تستمر لمدة يومين أو أكثر، ما يعيق النساء عن ممارسة الأنشطة اليومية.

ويمكن علاج آلام الدورة الشهرية بطريقتين، إحداهما دوائية وأخرى غير دوائية.

ويستخدم العلاج الدوائي عقاقير مسكنة مثل ”ايبوفروفين“ وحمض ”الميفيناميك“ وغيرها من مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية.

ويبقى لهذه الأدوية آثار جانبية مثل آلام المعدة، وقد تسبب الاعتماد الدوائي؛ فتتناولها المريضة في كل دورة شهرية.

الشوكولاتة والموسيقى

قاد خبراء أتراك دراسة نُشرت نتائجها مؤخرًا، بجامعة ”مانيسا جلال بايار“، لمعرفة تأثير الشوكولاتة الداكنة والموسيقى على آلام الدورة الشهرية.

وتم تقسيم المتطوعات بشكل عشوائي إلى ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة 30 متطوعة؛ الأولى تتناول الشوكولاتة الداكنة ومجموعة والثانية تستمع للموسيقى، ومجموعة ضابطة.

وطُلب من المجموعة الأولى تناول الشوكولاتة الداكنة في الأيام الثلاثة التي تسبق الدورة الشهرية وفي اليوم الأول منها، واستمعت المتطوعات في المجموعة الثانية إلى أغنية مدتها 29 دقيقة و32 ثانية يوميًا خلال الفترة نفسها.

وألّف الأغنية عالم الأعصاب خوان سيباستيان مارتن سافيدرا، بهدف دراسة تأثير الموسيقى على الألم.

وأظهرت النتائج أن متوسط ​​مستوى الألم انخفض من ستة إلى خمسة من عشرة في مجموعة الشوكولاتة، وانخفض من سبعة إلى ستة في المجموعة الموسيقية، بينما بقي عند ستة في المجموعة الضابطة.

وقال الطبيب أصلي كاراكوس سلجوق المُشرف على الدراسة: ”توصلنا إلى أنّ الشوكولاتة الداكنة والموسيقى تساعدان في تخفيف لآلام الدورة الشهرية“.

القنب

تجري شركة ”HempStreet“ في نيودلهي تجارب سريرية لمساعدة النساء اللائي يعانين من آلام الدورة الشهرية أو ما يعرف طبيًا باسم ”عسر الطمث الأولي“.

وتعتزم ”HempStreet“ إجراء تجارب سريرية لتقييم فعالية الأدوية الحاوية على القنب في تسكين آلام عسر الطمث الأولي.

وتشير الإحصاءات إلى زيادة معدل الإصابة بعسر الطمث الأولي 34% إلى 87% في الهند، ما دفع الشركة لإجراء هذه التجربة.

وتخطط ”HempStreet“ لتقييم فوائد القنب على 60 متطوعة، تخضعن للتصوير بالموجات فوق الصوتية، واختبارات الدم، وتحليل البول.

وستضم هذه التجربة متطوعات تتراوح أعمارهن بين 14 و40 عامًا اللواتي يعانين من عسر الطمث الأولي، ولديهنّ دورة شهرية طبيعية (تستمر من 21 إلى 35 يومًا)، وحيض يستمر من 3 إلى 7 أيام.

ويتوقع المشرفون على التجربة، أن يوفر القنب تسكينا فعالا لآلام الدورة الشهرية، بالحد الأدنى من الآثار الجانبية.

عصير الجزر

أشرف باحثون من معهد ”هيلفيتيا“ في إندونيسيا على دراسة نُشرت نتائجها مؤخرًا في مجلة ”Science Midwifery“، تهدف لتقييم تأثير عصير الجزر في تسكين آلام الدورة الشهرية عند الشابات.

ويُعتبر الجزر أحد أكثر الخضروات فائدة، يحتوي الجزر على السكر والكاروتينالبكتين، والأسباراجين، والألياف، والمعادن والفيتامينات، وأبرزها فيتامين E الذي يثبط عمل البروستاغلاندين؛ وهو هرمون يسبب سلسلة من التقلصات المؤلمة أسفل البطن.

وتوصلت الدراسة إلى أنّ تناول 400 مل من عصير الجزر يوميًا؛ 200 مل صباحًا ومثلها مساءً يخفف من آلام الدورة الشهرية.

وأظهرت الدراسة أن 72% من المتطوعات اللواتي سجلن 4 إلى 6 درجات على مقياس الألم (متوسط)، حققن 0 درجة (بدون ألم) بعد تناول عصير الجزر.

وينصح أطباء الاختصاص المريضة بالابتعاد عن مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية أو مضادات البروستاغلاندين ما أمكن، واتباع العلاجات غير الدوائية وأهمها تناول المشروبات الساخنة الخالية من الكافيين مثل الزعتر والقرفة والعسل، والإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية، وممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر، والابتعاد عن مصادر الضغط النفسي وممارسة التأمل.