محارب سرطان سعودي شهير يكشف آخر مراحل علاجه بألمانيا
كشف الأكاديمي السعودي، حمد بن جروان، الذي يعد من أشهر محاربي مرض السرطان في المملكة، يوم الأربعاء، عن أحدث نتيجة لعلاجه الجديد الذي بدأه مؤخراً في ألمانيا، ويأمل متعاطفون كثر مع الشاب أن ينتهي بشفائه الكامل.
وبدا بن جروان الذي نجح في الصمود بوجه السرطان طوال 14 عاماً، متماسكاً ومتفائلاً برحلة العلاج الجديدة التي بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث ظهرت مؤشرات إيجابية على الرغم من إعلان الأطباء الألمان الذين يعالجونه، عجزهم أمام بعض الأورام في جسده.
وقال بن جروان في أحدث ظهور له بالفيديو من داخل المستشفى الألماني: "الحمد لله رب العالمين، كان العلاج الإشعاعي أعراضه قوية جدًا، ولكن إن شاء الله الأمور طيبة، بعد شهر من العلاج المكثف ورغم اعتذارهم عن بعض الأورام، إلا أن الأمور طيبة".
وأضاف بن جروان والأنابيب الطبية موصولة بجسده، أن العلاج في الفترة الماضية قاده نحو تحسن بأشياء كثيرة، بينها نسبة فيتامين "د"، وباقي الفيتامينات في الجسم، وأنزيمات الكبد ووظائف الكلى، حيث جرى التحكم بها من قبل الأطباء عبر العلاج الجديد.
وتلقى الشاب المريض سيلاً من عبارات الدعم والتشجيع والدعوات بالشفاء التام رداً على ظهوره الجديد وتفاؤله الذي اعتاد أن يظهر فيه حتى في أشد حالات المرض.
ووجهت الإعلامية نشوة الرويني الدعاء لبن جروان، وتوجهت بالشكر للأمير عبدالعزيز بن فهد الذي تكفل برحلة العلاج في ألمانيا، وقالت: "الله يشفيك ويعافيك ويفرحنا بعافيتك ياااارب. وشكراً من القلب للأمير الخلوق الراقي #عبدالعزيز_بن_فهد، وهذا ليس بغريب عليه. اللهم جازه خيراً بخير".
بينما قال الكاتب خالد السبع لبن جروان: "الله يطمنا عليك ويبلغك رمضان وأنت في أحسن حال، قلوبنا معك بالدعاء في هذه الليالي المباركة الأخ العزيز المجاهد #حمد_بن_جروان".
وقالت الأكاديمة حنان حسن المرحبي في رسالتها لبن جروان: "رمضان مبارك د. حمد، يبارك بعمرك وجمالك في روحك وعبارتك وتوحشك العافية، الله يردها لك عاجلاً وتفرح قلوب اجتمعت في دعائها لك في كل وقت ومن كل مكان".
وبدأت قصة بن جروان مع المرض قبل نحو 14 عاماً، فمع نهاية دراسته بالمرحلة الجامعية في تخصص الرياضيات بدولة تايلند، وقبل تخرجه، اكتشف إصابته بالسرطان في الأنسجة والأعصاب، ثم انتقل المرض إلى الحبل الشوكي.
ومنذ ذلك الحين، بدأت رحلة العلاج مع السرطان، وسط تفاؤل كبير يبديه الشاب بالشفاء التام، ما جلب له متعاطفين وداعمين كثرا، قبل أن يتحول لأحد الملهمين في مقاومة هذا المرض ويصدر مؤلفاً حول تجربته تلك، تحت عنوان: "أنا والسرطان.. ألم وأمل".
وخضع بن جروان عند إصابته بالمرض أول مرة، للعلاج الكيمياوي والإشعاعي والعمليات مدة عام ونصف في المستشفى، ما اضطره يومها لتأجيل دراسته في مرحلة البكالوريوس، قبل أن يواصل دراسته رغم معاناته مع تطورات المرض.
وبعد تخرجه بتخصص الرياضيات، طلب التدريس في محافظة القريات، في أقصى شمال غرب السعودية، ليكون قريباً من الأردن المجاورة، حيث أكمل هناك دراسته على حسابه الخاص في جامعة اليرموك، مع سفره لبلاده كل شهر لتلقي جرعات العلاج الكيماوي.
وبعد ثلاث سنوات من تلك التجربة، حصل على الماجستير في الرياضيات تخصص قياس وتقويم، ليسافر إلى ماليزيا، ويدرس الدكتوراه في إحدى جامعاتها، ويحصل عليها بالفعل.