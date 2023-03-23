محارب سرطان سعودي شهير يكشف آخر مراحل علاجه بألمانيا

وقال بن جروان في أحدث ظهور له بالفيديو من داخل المستشفى الألماني: "الحمد لله رب العالمين، كان العلاج الإشعاعي أعراضه قوية جدًا، ولكن إن شاء الله الأمور طيبة، بعد شهر من العلاج المكثف ورغم اعتذارهم عن بعض الأورام، إلا أن الأمور طيبة".

وأضاف بن جروان والأنابيب الطبية موصولة بجسده، أن العلاج في الفترة الماضية قاده نحو تحسن بأشياء كثيرة، بينها نسبة فيتامين "د"، وباقي الفيتامينات في الجسم، وأنزيمات الكبد ووظائف الكلى، حيث جرى التحكم بها من قبل الأطباء عبر العلاج الجديد.

وتلقى الشاب المريض سيلاً من عبارات الدعم والتشجيع والدعوات بالشفاء التام رداً على ظهوره الجديد وتفاؤله الذي اعتاد أن يظهر فيه حتى في أشد حالات المرض.

ووجهت الإعلامية نشوة الرويني الدعاء لبن جروان، وتوجهت بالشكر للأمير عبدالعزيز بن فهد الذي تكفل برحلة العلاج في ألمانيا، وقالت: "الله يشفيك ويعافيك ويفرحنا بعافيتك ياااارب. وشكراً من القلب للأمير الخلوق الراقي #عبدالعزيز_بن_فهد، وهذا ليس بغريب عليه. اللهم جازه خيراً بخير".