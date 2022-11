كيف تضر السجائر الإلكترونية بالأسنان؟

حذَّرت دراسة علمية جديدة من أن مدخني السجائر الإلكترونية أكثر عرضة للإصابة بتسوس الأسنان من أنواع التدخين الأخرى.

وبحسب الدراسة، يرجع سبب ذلك إلى التصاق السائل اللزج والسكري المعبأ في السجائر الإلكترونية بالأسنان، كما يغير السائل أيضًا ميكروبيوم الفم، مما يجعله أكثر ملاءمة للبكتيريا المسببة للتسوس.

وثبت مؤخرًا أن سائل التدخين الإلكتروني يحفز التسوس في المناطق التي لا يحدث فيها التسوس عادةً كالحواف السفلية للأسنان الأمامية.

يذكر أن الدراسة نُشرت في مجلة "The Journal of the American Dental Association".

وقارنت دراسة سابقة، نُشرت في مجلة "PLOS"، السجائر الإلكترونية بالحلويات الصمغية، والمشروبات الحمضية.

وأوضحت أن "بعض مكونات السائل تتفاعل مع الأنسجة الصلبة في تجويف الفم بطريقة تشبه الحلوى التي تحتوي على نسبة عالية من السكروز، والمشروبات الحمضية، مما يؤثر سلبًا على الأسنان".