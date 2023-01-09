بينها مادة متفجرة و"سائل" الولاعة.. سموم لا يمكن توقعها في أطعمة محببة للكثيرين

مادة متفجرة في المخبوزات

تم استخدام مركب "برومات البوتاسيوم" لعقود كمواد متفجرة، ولكن هذا المسحوق الأبيض يخلط أيضًا مع الدقيق المستخدم في أصناف متنوعة من المخبوزات، مثل: الخبز، والبسكويت، لأنه يساعد العجين على الانتفاخ والحفاظ على شكله، حيث تحذر الدراسات من أن تناوله مرتبط بالإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

وحظرت العديد من الدول استخدامه في صنع المواد الغذائية، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا والهند والبرازيل.

سائل الولاعة في الوجبات السريعة

من المعروف أن غاز "البيوتان" مخصص لتعبئة الولاعات، والذي يعرف باسم "سائل الولاعة"، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أنه يضاف أيضًا إلى بعض أطعمة الوجبات السريعة، ومن بينها وجبة قطع الدجاج "الناغتس" وأطباق الشعيرية سريعة التحضير ورقائق البطاطس.

وتقول شركات المواد الغذائية إن "هذه المادة يمكن أن تحافظ على القيمة الغذائية للطعام ونكهته ولونه لفترة أطول".

وتعتبر هذه المادة آمنة عند إضافتها في جرعات منخفضة للأطعمة، ولكن عند تناولها بكميات كبيرة قد تؤدي إلى الإصابة بالأورام وتضخم الكبد والتشنجات والشلل.