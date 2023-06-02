ما هو مرض الحمى النزفية وما مدى خطورته؟

حالة من القلق تسود الأوساط العراقية؛ بعدما عاودت إصابات مرض الحمى النزفية الظهور في مناطق متفرقة، ما تسبب بوفاة أكثر من مئة شخص منذ بداية العام.

ويقتل المرض حوالي 40% من المصابين به، وحتى الآن لا يوجد له علاج أو لقاح، وهو منتشر في الكونغو وشبه جزيرة القرم وجزر البلقان والشرق الأوسط وبعض الدول في آسيا وأوروبا الغربية.

ماهو مرض الحمى النزفية؟

مرض الحمى النزفية الفيروسية (VHFs) مجموعة من الأمراض التي تسببها عدة عائلات مختلفة من الفيروسات.

و يشير مصطلح "الحمى النزفية الفيروسية" إلى حالة تؤثر على العديد من أجهزة الجسم، وتضر بنظام القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وتقلل من قدرة الجسم على العمل بمفرده، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (أمريكي).