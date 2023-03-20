يجب تلافيها.. عادات تدمر ظهرك بعد بلوغ سن الـ 50
يمكن أن تكون التمارين الرياضية رائعة لعقل الإنسان وجسده وروحه، ومع ذلك، يمكن للنشاط البدني أيضًا أن يضع ضغطًا على الجسم، حسب الخبراء.
ويقول مايك بوهل خبير التغذية واللياقة إنه "مع تقدمك في العمر، تضعف عظامك وعضلاتك، ما يجعل من السهل عليك التعرض لإصابة عرضية".
ويضيف أنه "لهذا السبب نحن هنا لكسر بعض أسوأ عادات التمرين التي تدمر ظهرك بعد سن الخمسين حتى تعرف بالضبط ما يجب تجنبه عندما يحين وقت التمرين".
ولأن صحة الجسد تكتسب أهمية خاصة بعد سن الخمسين، نستعرض في التقرير التالي أبرز العادات التي تدمر ظهرك ويجب تلافيها:
عدم التمرن بالشكل الكافي
واحدة من أهم عادات التمرين التي تدمر ظهرك بعد سن الخمسين هي عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ والجلوس لفترات طويلة دون حراك.
إذا كنت لا تستخدم عضلاتك فأنت تفقد قوتها ووظيفتها، ما قد يسبب لك وضعيات سيئة إضافة إلى نقص كفاءة الجسم.
بداية سريعة جدا مع الأوزان الكبيرة
إذا كنت جديدا في ممارسة الرياضة فلا تقع في فخ اختيار أثقل وزن يمكنك أن تجده لترى إلى أي مدى يمكنك دفع نفسك.
ابدأ بوزن يمكنك تحمله بشكل مريح، وأضف المزيد من الوزن ببطء خلال الأسابيع والأشهر التالية، حسب مايك بوهل.
تمارين تضغط بشدة على ظهرك
هناك بعض التمارين التي تضغط كثيرًا على الظهر أو تضع توترًا منحنيًا على العمود الفقري، ويمكن أن تزيد آلام الظهر سوءا أو تسبب آلاما جديدة في الظهر.
تتضمن بعض التمارين التي تضغط كثيرًا على ظهرك: تمرينات الجلوس، والضغط فوق الرأس، وضغط الساق، ويجب تجنب هذا النوع من التمارين قدر الإمكان.
تدريبات قوية بدون معدات مناسبة
يمكن أن تؤدي التمارين عالية التأثير مثل الجري أيضًا إلى زيادة الضغط على عمودك الفقري، ودون حذاء ركض مريح وعالي الجودة، فإنك تخاطر بإيذاء ظهرك.
إضافة إلى ذلك، فأنت تريد التأكد من قيامك بخطوات واسعة على سطح يسبب الكثير من الصدمة.
تجاهل حالة اللياقة البدنية
جزء كبير من الحفاظ على سلامتك أثناء التمرين هو التأكد من أنك في حالتك البدنية ولياقتك الكاملة، لتحصل على الفائدة الكاملة.
إذا لم تكن في حالة جيدة أو كنت ترفع شيئًا كثيرًا باستخدام عضلات ظهرك وليس عضلات ساقيك، فقد ينتهي بك الأمر بإصابة ظهرك.
عدم الإحماء قبل التمرين والتمدد بعده
لا تتجاهل أهمية الإحماء قبل التمرين والتمدد بعده، فالحصول على لياقة بدنية قوية وفعالة يشمل ما تفعله قبل التمرين الرئيسي وبعده.
قبل التمرين نفذ تمارين الإطالة لإرخاء العضلات وتجهيزها، وبعد التمرين قم بالتمدد للاسترخاء وإطالة العضلات وتقليل مخاطر إجهادها.
إهمال تنشيط القلب بشكل صحيح
عندما لا يتم تنشيط قلبك بشكل صحيح، فهذا يعني أن جسمك يعتمد أكثر على ظهرك، وهو ما قد يقلل كفاءة التمرين ويسبب لك الإصابات.
عندما تقوم بإعداد قلبك للتمرين بقوة، فإنه سيساعد جسمك على التحرك بشكل أفضل ويساعدك على أداء التمارين بكفاءة أكبر.