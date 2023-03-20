يجب تلافيها.. عادات تدمر ظهرك بعد بلوغ سن الـ 50

يمكن أن تكون التمارين الرياضية رائعة لعقل الإنسان وجسده وروحه، ومع ذلك، يمكن للنشاط البدني أيضًا أن يضع ضغطًا على الجسم، حسب الخبراء.

ويقول مايك بوهل خبير التغذية واللياقة إنه "مع تقدمك في العمر، تضعف عظامك وعضلاتك، ما يجعل من السهل عليك التعرض لإصابة عرضية".

ويضيف أنه "لهذا السبب نحن هنا لكسر بعض أسوأ عادات التمرين التي تدمر ظهرك بعد سن الخمسين حتى تعرف بالضبط ما يجب تجنبه عندما يحين وقت التمرين".

ولأن صحة الجسد تكتسب أهمية خاصة بعد سن الخمسين، نستعرض في التقرير التالي أبرز العادات التي تدمر ظهرك ويجب تلافيها:

عدم التمرن بالشكل الكافي

واحدة من أهم عادات التمرين التي تدمر ظهرك بعد سن الخمسين هي عدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ والجلوس لفترات طويلة دون حراك.

إذا كنت لا تستخدم عضلاتك فأنت تفقد قوتها ووظيفتها، ما قد يسبب لك وضعيات سيئة إضافة إلى نقص كفاءة الجسم.

بداية سريعة جدا مع الأوزان الكبيرة

إذا كنت جديدا في ممارسة الرياضة فلا تقع في فخ اختيار أثقل وزن يمكنك أن تجده لترى إلى أي مدى يمكنك دفع نفسك.

ابدأ بوزن يمكنك تحمله بشكل مريح، وأضف المزيد من الوزن ببطء خلال الأسابيع والأشهر التالية، حسب مايك بوهل.