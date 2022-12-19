أربعة أخطاء تجنبها مع تناول الفاكهة

الفاكهة ممتازة لتخفيض الوزن، فضلاً عن فوائد أخرى كثيرة، ويُفضل تناولها كوجبة خفيفة سريعة لأنها مصدر ممتاز للعناصر الغذائية والفيتامينات التي تساعد في الحفاظ على نظام غذائي صحي، ولكن دون ارتكاب أخطاء خلال تناولها.

وإليك قائمة بالأخطاء الشائعة التي نرتكبها في أثناء تناول الفاكهة والتي يجب تجنبها في المستقبل:

1- تناول الفاكهة مع طعام ثقيل على المعدة

إذا بقيت الفاكهة في المعدة مع المواد الغذائية الهضمية الثقيلة لوقت طويل، فإنها تحول عصارات الجهاز الهضمي إلى "سامة" بسبب التخمر.

ويشرح الخبراء أن هذه العملية قد تؤدي للعديد من الحالات الصحية، لذلك ينصح بتناول الفاكهة بشكل منفصل عن الأطعمة الأخرى عمومًا.