كيفية القضاء على بكتيريا الليجيونيلا القاتلة في مياه الشرب

وتعتبر بكتيريا الليجيونيلا مسؤولة عن ثلثي إصابات الأمراض المنقولة عن مياه الشرب الملوثة، حيث تؤدي إلى الإصابة بالتهابات رئوية حادة والتي قد ينجم عنها حالات وفاة.

وبحسب مجلة "ووتر وورك سينس أسوسيشن" الأمريكية لأخبار موارد المياه، فإن حالات الإصابة ببكتيريا الليجيونيلا ارتفعت خلال العقود الأخيرة بمقدار عشرة أضعاف.

وكان خبراء الصحة أوصوا بضرورة الحفاظ على البنية التحتية لأنظمة مياه الشرب، بحيث تكون خالية من الأعطال، وذلك لتجنب انتشار الليجيونيلا ومسببات الأمراض الأخرى بداخلها.

ولكن اعتبرت دراسات حديثة ذلك غير كافٍ، للتخلص من الليجيونيلا، داعيةً إلى ضرورة توفير إجراءات وقائية أكثر فاعلية.