تطوير رذاذ للأنف لحل مشكلة عدم انتظام ضربات القلب

طور العلماء أخيرًا، رذاذًا للأنف يمكنه حل مشكلة عدم انتظام ضربات القلب في نصف ساعة فقط، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووفقًا للصحيفة، فإن رذاذًا يسمى "إيتريباميل" كان قادرًا على السيطرة على ضربات القلب غير المنتظمة للمرضى في غضون 30 دقيقة في نحو ثلثي المرضى الذين خضعوا لتجربة سريرية.

ومن المتوقع الموافقة على هذا الرذاذ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فيما سيتم بيعه منتصف العام المقبل.

ويستخدم الرذاذ الذي طورته شركة Milestone Pharmaceuticals الكندية لعلاج "تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي" وهي حالة يحدث فيها ارتفاع معدل ضربات القلب بشكل منتظم، إذ يتم تشخيص نحو 300 ألف أمريكي بهذه الحالة كل عام.

ورغم أن هذه الحالة ليست خطيرة ولا تهدد الحياة، ولكنها مزعجة للغاية، ويمكن أن تبدأ الحالة وتنتهي بشكل مفاجئ؛ ما يسبب في كثير من الأحيان القلق وضيق التنفس وأعراضًا أخرى.

من جانبه، قال جوزيف أوليفيتو، الرئيس التنفيذي لشركة Milestone إن هذا الرذاذ يمثل إنجازًا مهمًّا للشركة وللمرضى الذين يعانون من تسرع القلب فوق البطيني الانتيابي.

وأضاف أنه في حالة الموافقة على الرذاذ، فإنها ستمكن المرضى من السيطرة على حالتهم، بالإضافة إلى تقليل الزيارات إلى قسم الطوارئ.

وحققت الشركة نجاحًا كبيرًا في تجربتها السريرية والتي اعتمدت على إعطاء نصف المشاركين الدواء، بينما تم علاج المجموعة الأخرى بعلاج وهمي وتم الوضع في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل الصحية.

وتم إجراء التجارب للرذاذ على جرعتين، إذ يُنصح المرضى بتناول جرعة أخرى في حال لم تعُد ضربات القلب إلى وتيرتها الطبيعية بعد الدقائق العشر الأولى.

وفي غضون 30 دقيقة من الجرعة الأولى، أصبحت نبضات القلب طبيعية لدى نحو 64.3% من المرضى الذين استخدموا إيتريباميل مقارنة بـ 31.2% في مجموعة الدواء الوهمي.

وتحسنت أعراض أولئك الذين استخدموا العقار بشكل أسرع بنحو ثلاث مرات من غيرهم، ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي آثار ضارة خطيرة.