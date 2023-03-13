5 عادات تدمر جسمك بعد بلوغك 50 عاماً

تمثل التمارين الرياضية جانبًا مهمًا لدى الأفراد الساعين إلى الحياة المثالية واللياقة المتكاملة، خاصة الحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر، ولكن يجب الحذر هنا، فليست كل التمارين مفيدة.

ويشير خبراء الصحة واللياقة، إلى أن هناك عددًا من أسوأ التمارين التي تدمر الجسم بعد سن 50 عاماً، وتمثل مزالق يجب تجنبها لتلافي فقدان فوائد التمارين مع الوقت.

ويمكن لبرامج التمرين المناسبة - تحديداً تدريب المقاومة - تقليل أو حتى عكس الآثار الشائعة التالية للشيخوخة، مثل فقدان كتلة العضلات، فقدان كثافة العظام، انخفاض التوازن، زيادة خطر السقوط، وقلة الحركة والتوازن.