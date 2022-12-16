خسارة الوزن في منتصف العمر ترفع خطر الإصابة بالزهايمر

لطالما أكد الأطباء أن السمنة ترفع خطر الإصابة بالخرف، لكن هل تعرف أن "خسارة الوزن" قد ترفع خطر إصابتك بالزهايمر؟

وجد باحثون من الولايات المتحدة والصين أن البالغين الذين خسروا وزنا في منتصف عمرهم، ارتفع خطر إصابتهم بالخرف والزهايمر، بحسب دراسة جديدة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تفاصيل الدراسة

حلل الفريق الأمريكي والصيني بيانات دراسة "فرامنغهام" للقلب، التي أجريت على مجموعة من المشاركين من مدينة ماساتشوستس لمدة أربعة عقود، حيث تم قياس وزنهم كل سنتين إلى أربع سنوات.

وقارنت مؤلفة الدراسة الرئيسية البرفيسور "رودا أو" من جامعة بوسطن معدلات الخرف بين الأشخاص التي أجريت عليهم الدراسة وارتفاع أو انخفاض أو استقرار وزنهم.

وقالت البروفيسور أو: "هذه النتائج مهمة لأن الدراسات السابقة التي بحثت في مسارات الوزن لم تأخذ في الاعتبار كيف أن زيادة الوزن أو انخفاضه أو استقراره، قد يدل على أن الخرف قد بات وشيكا".

ووجد الباحثون أن الاتجاه العام لانخفاض مؤشر كتلة الجسم مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالخرف.