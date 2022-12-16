خسارة الوزن في منتصف العمر ترفع خطر الإصابة بالزهايمر
لطالما أكد الأطباء أن السمنة ترفع خطر الإصابة بالخرف، لكن هل تعرف أن "خسارة الوزن" قد ترفع خطر إصابتك بالزهايمر؟
وجد باحثون من الولايات المتحدة والصين أن البالغين الذين خسروا وزنا في منتصف عمرهم، ارتفع خطر إصابتهم بالخرف والزهايمر، بحسب دراسة جديدة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
تفاصيل الدراسة
حلل الفريق الأمريكي والصيني بيانات دراسة "فرامنغهام" للقلب، التي أجريت على مجموعة من المشاركين من مدينة ماساتشوستس لمدة أربعة عقود، حيث تم قياس وزنهم كل سنتين إلى أربع سنوات.
وقارنت مؤلفة الدراسة الرئيسية البرفيسور "رودا أو" من جامعة بوسطن معدلات الخرف بين الأشخاص التي أجريت عليهم الدراسة وارتفاع أو انخفاض أو استقرار وزنهم.
وقالت البروفيسور أو: "هذه النتائج مهمة لأن الدراسات السابقة التي بحثت في مسارات الوزن لم تأخذ في الاعتبار كيف أن زيادة الوزن أو انخفاضه أو استقراره، قد يدل على أن الخرف قد بات وشيكا".
ووجد الباحثون أن الاتجاه العام لانخفاض مؤشر كتلة الجسم مرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالخرف.
وتبين من خلال الدراسة أن الأشخاص الذين انخفض مؤشر كتلة جسمهم في منتصف العمر، ارتفعت نسبة إصابتهم بالخرف والزهايمر.
رفض لزيادة الوزن
وقال باحثو الدراسة التي نشرت في Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer Association، إنه لا ينبغي تفسير النتائج على أنها تأييد لزيادة الوزن.
فمن المعروف أن السمنة مرتبطة بسلسلة من المشكلات الصحية، بما فيها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والالتهابات، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، المسبب الأول للوفاة في العالم، كما ترتبط بالإصابة بـ 12 نوعًا من السرطان.
وأوصت مؤلفة الدراسة البرفيسور "رودا أو"، الأشخاص الذين فقدوا الكثير من وزنهم في منتصف العمر، التواصل مع الأطباء المختصين لتحديد السبب.
يذكر أن الخرف مشكلة عالمية تؤثر على 50 مليون شخص الآن، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 150 مليون حالة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050.