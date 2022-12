خسارة الوزن في منتصف العمر ترفع خطر الإصابة بالزهايمر

وتبين من خلال الدراسة أن الأشخاص الذين انخفض مؤشر كتلة جسمهم في منتصف العمر، ارتفعت نسبة إصابتهم بالخرف والزهايمر.

رفض لزيادة الوزن

وقال باحثو الدراسة التي نشرت في Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer Association، إنه لا ينبغي تفسير النتائج على أنها تأييد لزيادة الوزن.

فمن المعروف أن السمنة مرتبطة بسلسلة من المشكلات الصحية، بما فيها ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والالتهابات، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، المسبب الأول للوفاة في العالم، كما ترتبط بالإصابة بـ 12 نوعًا من السرطان.

وأوصت مؤلفة الدراسة البرفيسور "رودا أو"، الأشخاص الذين فقدوا الكثير من وزنهم في منتصف العمر، التواصل مع الأطباء المختصين لتحديد السبب.

يذكر أن الخرف مشكلة عالمية تؤثر على 50 مليون شخص الآن، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 150 مليون حالة في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050.