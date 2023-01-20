كيف تؤثر برودة الشتاء على صحتك؟

السكتات الدماغية والنوبات القلبية

تشير الدراسات الطبية الحديثة إلى أن موجات البرد، التي تمتد لأربعة أيام أو أكثر، تفاقم خطر التعرض للنوبات القلبية والسكتات الدماغية؛ لأن البرد يؤدي لانقباض الأوعية الدموية في الجلد والأصابع بينما يحاول الجسم الحفاظ على حرارته، ما يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ويؤدي إلى إجهاد القلب.

وفي الوقت النفسه، يصبح الدم أكثر سماكة ولزوجة عندما تنخفض درجات الحرارة، لأن الجسم ينتج المزيد من الصفائح الدموية وعوامل التجلط استجابة للبرد، مما يزيد من خطر التعرض لجلطات.

ضعف المناعة

من المعروف أن الإنسان يصبح أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والفيروسات الموسمية مثل الإنفلونزا في الشتاء، ويرجع ذلك لتزايد اختلاط الناس مع بعضها البعض في الأماكن المغلقة وسيئة التهوية، فضلًا عن ضعف جهاز المناعة بسبب البرد.

وتقتل البرودة الملايين من الخلايا المقاومة للفيروسات والبكتيريا الموجودة في الأنف والحنجرة، مما يصعب على الجسم مقاومة الأمراض.